PTAを一刀両断!? ベルマークもバザーも即廃止のPTAの新会長が有能すぎると11万件超えのいいね！【作者に聞く】
PTAを撤廃する学校も珍しくなくなった今、「それ、もっと早く言ってほしかった！」と思わず声が出る漫画が注目を集めている。伊東さん（@ito_44_3）が描いたギャグ漫画『多分これが一番早いと思います』は、PTA活動の“無駄”を徹底的に省き、効率化を進める新会長の姿を描いた作品だ。11万件を超えるいいねが寄せられ、大きな話題となった。
今年度のPTA会長に就任した田中さん。就任あいさつもそこそこに、「PTAの仕事として、ベルマーク集計、バザー運営、地域パトロールがあります」と切り出す。場の空気が「いつもの流れだな」と固まりかけた、その瞬間だった。
まず提案されたのは、ベルマークの廃止。種類ごとに分け、数を数え、仕分けする――時間も手間もかかる作業を、会長のポケットマネーで解決すると宣言する。役員たちの脳内に「え？」が浮かぶ。続いて、バザーも中止。その運営予算を使い、地域パトロールは外部に発注するという。人手不足も、時間の制約も、一気に解消するウルトラ合理案だ。そして極めつけに、田中さんはこう締めくくる。「以上の説明をもちまして、今年のPTA活動は終了です」--。
■9万いいねに2万リポスト! PTA会場もコメント欄も大騒ぎ!
会場はざわつき、読者のコメント欄も大騒ぎとなった。本作には9万を超えるいいねと、2万件以上のリポストが集まり、「有能すぎる」「理想の会長」といった声が相次いだ。共働き家庭が増え、PTA活動を負担に感じる保護者も多い今、外注という選択肢をギャグとして提示した点が、多くの共感を呼んだといえる。
X（旧Twitter）での反響について伊東さんは、「思っていた以上に拡散されてうれしいです。共感もツッコミも、どちらもありがたく読んでいます」と語る。「いいねやリポスト、リプライがそのまま制作のモチベーションになります」と、読者の反応が次作への意欲につながっているようだ。
取材協力：伊東さん（@ito_44_3）
