【2026バレンタイン】11年ぶりの日回りで期待大！ロッテグループ4社合同発表会で見えた最新トレンドやピエール・エルメコラボ商品を含む限定チョコを徹底解説
ロッテグループ4社(株式会社ロッテ、株式会社銀座コージーコーナー、Dari K株式会社、株式会社メリーチョコレートカムパニー)による合同バレンタイン発表会が2026年1月8日に行われた。
【画像】プレミアムガーナ 生チョコレート ＜アンフィニマン ヴァニーユ＞
発表会では、バレンタインの楽しみ方が多様化していることを踏まえた2026バレンタインの市場予測や各社からバレンタイン限定商品の紹介が行われた。
2026年バレンタインは例年以上の『盛り上がり』が期待されている。本記事では、その盛り上がりの背景にあるトレンドと、注目の限定商品を詳しく見ていく。
■バレンタイン文化の変化
年々バレンタインは多様化しており、友達同士でプレゼントし合うのはもちろん、自分チョコや推しチョコなど贈る相手はさまざま。本命の相手や自分用には高級感や特別感を求める一方で、友達には価格を抑えながら見栄えがいいものを求める傾向があるという。特に近年は、ストレス社会の高まりや節約疲れの反動などから自分用のご褒美チョコニーズが拡大しているという。
■今年のバレンタイン予測
今年は11年ぶりに建国記念日(2月11日)が水曜日、バレンタイン(2月14日)が土曜日というカレンダーの並びのよさにより、最高の盛り上がりが期待されている。中日の祝日は前後の土日につなげて休みを取る人が少なく、自宅などで過ごす人が増えることでバレンタインの準備日として使われやすい。また、バレンタイン当日が土曜日であるため家族でチョコパーティーや手作りチョコを楽しんだり、本命の相手と会ってチョコレートを渡したり、さらには推し活時間が取りやすいことから推しチョコ活動が活発になったり。もちろん社会的にトレンドのご褒美チョコの需要もさらに伸長すると予想されている。
■バレンタイン限定商品
■プレミアムガーナ/ロッテ
「いつでも自分らしくいられる時間を提供するチョコレート〜自分をもてなす毎日のご褒美〜」のブランドミッションのもと大幅に売り上げを伸ばしているプレミアムガーナ。大好評により二年連続のピエール・エルメとのコラボレーション。今年はピエール・エルメの中でもアンフィニマンシリーズとのコラボレーションで、一つの素材を追求した特別な3フレーバーが登場。
プレミアムガーナ 生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞
・発売日：2026年1月20日
・内容量：12枚入
・価格：オープン価格※想定小売価格540円前後
昨年「幻の青いガーナ」として話題になった本商品がバニラ風味をより感じられるようになって再登場。優雅に香るバニラの生チョコレートをガーナミルクの薄いシェルの中に閉じ込めることで、すっととろける繊細な口どけを感じられる贅沢な一枚。
プレミアムガーナ フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞
・発売日：2026年1月20日
・内容量：65グラム
・価格：オープン価格※想定小売価格540円前後
いちごの濃厚な果実感とみずみずしさがあふれ出すとろ〜りとしたショコラソースをガーナチョコレートで包み込みこんだ商品。果汁たっぷりでジューシーな果実感ととろけるくちどけのガーナとの調和が絶妙な満足感を思いきり感じられる一粒。
プレミアムガーナ トリュフ＜アンフィニマン ピスターシュ＞
・発売日：2026年1月20日
・内容量：49グラム
・価格：オープン価格※想定小売価格540円前後
華やかに香るピスタチオチョコ、とろけるくちどけの濃厚なガーナホワイト、コクのあるピスタチオチョコ、こだわりの3層仕立てによりガーナホワイトと「アンフィニマン ピスターシュ」の調和を楽しむことができる贅沢なトリュフ。
■銀座のレンガ/コージーコーナー
“要冷蔵だからこそ味わえるおいしさ”をコンセプトに、身近な人への贈り物や家族でバレンタインを楽しむ人に向けてアプローチしてきた銀座のレンガが今年も登場。銀座ブランドの上質な雰囲気を表現する生チョコレートで、レンガを思わせるクラシカルな形状で高級感ある仕上がりが特徴。
銀座のレンガ ミルク(12個入)
・販売期間：1月22日から順次〜3月中旬頃
・価格：756円
口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート。ナッツのような香味、マイルドな酸味と果実感を持つベネズエラ産カカオ豆をカカオマスに使用したミルクチョコレートに、北海道産生クリームを合わせた商品。カカオの豊かな風味と芳醇なミルクのコクがなめらかにほどける。
ミルク以外にも「銀座のレンガ ビター(12個入)」(756円)や、「銀座のレンガ あまおう苺(12個入)」(864円)、「銀座のレンガ 宇治抹茶(12個入)」(864円)、「銀座のレンガ ドゥ(16個入)」(1026円)、「銀座のレンガ トロワ(24個入)」(1728円)、「銀座のレンガ カトル(32個入)」(2160円)、「銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)(4個入)」(1512円)、「銀座ラムレーズンショコラサブレ(6個入)」(1188円)なども販売。
■ケーキになったチョコパイ/コージーコーナー
ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ(4号)」が、今年も登場。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティング。さらに今年は、上面にいちごとブルーベリーをトッピングした新仕様でご褒美感がアップしたそう。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりとコク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキ。大切な方への贈りものや自分へのご褒美として楽しんでほしい。
販売期間：1月30日(金)〜2月28日(土)頃
価格：2916円
■カカオが香るチョコレート・トリュフ -shizuku-/dari K
インドネシア・スラウェシ島の農家とともに大切に育てたカカオから作られた厳選した素材とシンプルなレシピでフルーティーなカカオ本来の味わいを実現するdari Kのチョコレート。今回新発売のチョコレート・トリュフのテーマは、柑橘とお茶のアロマ。インドネシア産カカオを、みかんやライムとともに発酵させる独自の手法で、香料に頼らずカカオそのものに柑橘の自然な香りを纏わせた商品。柑橘のさわやかな果汁や茶の雫のように優雅な余韻を残す6つのフレーバーを楽しんでほしい。
発売日：2025年11月20日
内容量：6種6粒
価格：3197円
■奏 -KANADE-/メリーチョコレート
国産素材の銘柄・産地一つひとつにこだわり、選び抜かれた素材と世界が認めた技術が奏でるチョコレートのハーモニーを表現した「奏-KANADE-」。本シリーズを監修するのは、2019年にサロン・デュ・ショコラ パリにて「世界の優秀なショコラティエ100」に選ばれ、その中からさらに「最高のショコラティエ賞」を受賞した同社の大石茂之トップショコラティエ。今年新しく登場するのは、2024年にユネスコ無形文化遺産にも登録された「伝統的酒造り」に着目した、「日本の酒」シリーズ。大石さんは日本酒とチョコレートのマリアージュを最も得意とし、これまで数々の国際的な評価を獲得している。日本各地の酒蔵で受け継がれてきた伝統的な酒造りの技術と、世界が認めたショコラティエの技術が融合し、日本酒の新たな魅力を引き出すチョコレートが誕生した。
日本酒トリュフ
・内容量：5個
・価格：1080円
また、ほかにも例年大人気の日本各地の厳選した素材を使用したシリーズも展開。「しもきた茶苑 大山」の茶師十段 大山拓朗さんが『奏』のために特別にブレンドしたオリジナル抹茶を使用した日本茶シリーズ、あまおういちごやとちあいかなどの国産いちごを使用したシリーズも。
最高の日回りで迎える今年のバレンタイン。恋人や友達はもちろん、日々の頑張りのご褒美として自分にチョコを贈ってみるのはいかがだろうか。価格やビジュアル、量など自分のこだわりに合わせたチョコレートを選んで思い思いのバレンタインを過ごしてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
