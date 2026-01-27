公園で考えごとをしていた結果→周囲の野生動物からの「モテ」が止まらない？！包囲される異常事態【作者に聞く】
歩いているだけで動物に好かれ、座れば膝を猫に占領される。そんな想像を超えた「モテすぎる」サラリーマン・半田を描いた漫画『動物にモテるサラリーマンの受難』が話題だ。NANNO(@nanno_koresiki)さんがSNSで3年にわたり投稿してきた本作。1000を超える「いいね」を集め、ついには書籍化を果たした。動物たちの微細な表情までこだわった本作の魅力と、制作の裏側を探る。
もともとはデザイナーやイラストレーターとして活動していたNANNOさん。「誰にも頼まれていない自分発信の作品を作りたい」と一念発起し、憧れだった漫画を一度本気で描いてみようと決めた。
2018年から練習の一環としてSNSへの投稿を開始。「留学やほかの連載でお休みした期間もありましたが、合計で3年ほど。誰に頼まれたわけでもないのに、よく1人で描き続けたなと自分でも思います(笑)」と振り返る。
念願の書籍化について、「とってもうれしいのですが、正直あまり実感が湧きません。それくらい出版は人生目標でした。細部までこだわって大切に作ったので、達成感はあります」と語る。特に、以前から憧れていた「カバー下のオマケ」を実現できたことが、最も心に残る喜びとなった。
■動物の「感情」にこだわった描写。読者が絶賛する「エグいマイナスイオン」
本作の見どころは、主人公・半田の受難だけではない。背景で立ち回る動物たちの表情や動きも、おもしろいほど細かく描き込まれている。
「メインのキャラが喋っているときでも、動物たちはそれぞれ何かを見たり動いたりしています。動物の気持ちを想像しながら読んでいただくと、よりおもしろいかもしれません」とNANNOさんは語る。特にお気に入りのシーンは「遅刻カモー！」と疾走する半田の躍動感。描き下ろしでは「残像」をヒントにした自信作も収録されている。
続編については「物語は続きますが、2巻が出るかは人気次第。皆様の力を借りたいです」と、うれしい期待をにじませる。SNSで「エグいほどのマイナスイオン」と称される癒やしの世界。動物をただ受け入れて暮らす半田の姿は、日常に疲れた読者の心を温かく解きほぐしてくれるはずだ。
取材協力：NANNO(@nanno_koresiki)
