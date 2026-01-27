「エスカレーターの片側を空けるのは、なぜ？」急ぐ人は階段を！なんとなく乗りにくい、地域によって違うマナーを問題提起【インタビュー】
【本編を読む】『エスカレーターの片側を歩かない』
埼玉で「エスカレーター歩行禁止を定める条例が制定された」が、エスカレーターの片側はまるで歩く人用に空けられたままの光景を目にする。「急いでいる人のために空けておくことがマナー」なのか？疑問を持った漫画家のあきの実(@akinomno)さんは、『エスカレーターの片側を歩かない』という漫画を制作。今回は、作品を紹介するとともに話を聞いた。
制作のきっかけは、「エスカレーター歩行禁止を定める条例が制定されたことです」と話す。歩行禁止を定める条例が制定されたものの「みんなやってる」という理由から片側を空ける風潮は消えない。ネットを見ると「2列で進んだ方が効率的」「急ぐ人は階段で行けばいい」というコメントが散見するが、実際にエスカレーターに乗るときは、片側は空いたまま。主人公は、エスカレーターで片側を空けていることに疑問を持つ。
ある日、勇気を出して片側に立ってみることにした主人公。始めは何の問題もなかった。しかしある日、エスカレーターを歩くサラリーマンに突き飛ばされ、「急いでいる人用に片側空けるのがマナーだろ!?」と、怒鳴られる。危うく転落する恐怖を味わい、自分は間違っていたのか？と深く落ち込む主人公。
コメント欄には「エスカレーターを歩くのは危険という風潮が広がりつつあるように思いますが、それでも片側が空いているのは変わらない」「エスカレーターは立ち止まって乗車するのが正しい使い方」「お急ぎの方は階段を利用してください」などの声が届く。「さまざまな意見があることは大切なことで、それぞれの人がこの問題について考えるきっかけになったのならうれしく思います」と、あきの実さんは漫画を通して問題提起できたらいいと話す。
あきの実さんはそのほか、「最近はアニメ『ビックリメン』のコミカライズを担当させていただきました。コミックスの電子書籍も発売中ですので、楽しんでいただけたらうれしいです！」と、近況を語る。
取材協力：あきの実(@akinomno)
