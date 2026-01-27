「イカリング探します」スーパー店員の神対応！日常の何気ない瞬間を描いた漫画に読者から共感の嵐【作者インタビュー】
育児中は子育てで大変だが、社会に出て仕事をしている時とは違う世界が見える。今しか見れない子供の成長を漫画として記録に残す、おしそ(@_______aona)さん。ある日、公園で「まだ遊びたい！」とグズる子供に、連れてきたばあばが「困ったわねぇ」と言いながら、パワーワードを炸裂させたエピソードには、1.4万いいねの反響があった(2026年1月19日時点)。今回は、日常エッセイ漫画に癒されるおしそさんのバズ漫画を紹介したい。
作者のおしそさんは、子供が生まれてから、暗いニュースや誰かが誰かを責めるようなSNSの空気に触れるのがつらくなり、一時期SNSから距離を置いていたという。一方で、家族以外との関わりがほとんどなくなってしまうことに、どこか寂しさも感じていたのだそう。そんなある日、夫がiPadを購入したことをきっかけに「何でもいいから始めてみよう」とお絵描きアプリをダウンロード。これが漫画を描き始める最初の一歩だったと教えてくれた。
おしそさんは日常の何気ない出来事を短い漫画として描いており、なかでも、スーパーでイカリングを探したエピソードは多くの反響を呼んだ。「店員さん側・お客側、さまざまな意見をいただきましたが、この店員さんに感じた優しさやかわいらしさ、『また行きたくなる』という声も多く、とてもうれしかったです」と当時を振り返る。
また、SNSで大切にしていることについて尋ねると、「写真や動画には残せなかった一日や、ふと心が温かくなった瞬間。そんな“大きなひとりごと”のようなものを、細く長く続けていきたいです」と話すおしそさん。「誰かの『どうでもいい、なんでもないことだけを見たい』というタイミングに、そっと入り込めたらうれしいですね」と語ってくれた。
日常に埋もれがちな小さな幸せを拾い上げ、それを共感へとつなげていくおしそさんの漫画。コメント欄で交わされるツッコミも含め、読む人の心をふっと緩めてくれる魅力がある。忙しい毎日の中で少し立ち止まりたい人や、誰かの日常にそっと癒やされたい人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：おしそ(@_______aona)