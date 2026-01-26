「犯人はお前なんだよ！」15歳で空き巣容疑で誤認逮捕の危機⁉︎「もう詰んだ…」と絶望した過去を漫画化【作者インタビュー】
中学3年生、15歳の頃、警察に犯罪者扱いされたカエルDX(@kaeru_dx)さんの体験談「逮捕されそうになったレポ漫画」を紹介したい。塾の帰り道、降り出した雨から逃げるように走って家路を急ぐカエル少年。後ろから追いかけてきた白バイ警官に「何でこんなところにいる」と職質される。なぜ、警察に職質をされたのか？それは、近くで空き巣強盗があったからだ。
今作「逮捕されそうになったレポ漫画」は作者であるカエルDXさんが中学3年生の頃に遭遇した、衝撃的な出来事を描いた作品。ある日突然、カエル少年は白バイ警官に見覚えのない空き巣容疑をかけられ、現場の刑事からは「犯人はお前なんだよ！」と強い口調で詰め寄られたそうだ。
当時を振り返り、カエルDXさんは「もう泣きたいの一言ですね。流石に今は笑い話みたいに思っていますけど」と語る。15歳という若さで、刑事に威圧的な態度を取られたら委縮してしまい、何も言い返せなくても無理はない。「刑事が来た時点で詰んでたので、さっさと家に帰るか親に連絡すればよかった」と、今なら冷静に考えることができると話す。
今作の空き巣容疑事件のほかにも、交通事故や友人の失踪など、珍しい体験をしてきたカエルDXさん。意外なことに「不幸なトラブルに巻き込まれることを『おもしろい』と思ってしまう」と打ち明ける。そして、「もしかしたら無意識のうちにこういったトラブルに自分から近づいているのかも」と自己分析しているそう。
これらの貴重な体験を漫画にしてブログで公開したところ、大きな反響を呼んだ。ブログ開設のきっかけは、「漫画をまとめている母体のような場所が欲しかったから」とのこと。一時ブログを閉鎖した時期もあったが、「4年前くらいですかね。一回やめてしまったのですが、暇な時期があり再開しました」と話してくれた。
カエルDXさんの体験談に興味を持った人は、ぜひブログをチェックしてみて欲しい。思わず引き込まれる、リアルな描写にきっと夢中になるはずだ。
取材協力：カエルDX(@kaeru_dx)
