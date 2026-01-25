子ども服売り場で店員をナンパ→「妻はもう女として見ていない」と言い放った新米パパの正体【作者に聞く】
デパートの子ども服フロアは、子連れや妊娠中の夫婦が来店し、幸せオーラであふれている。「幸せな環境で働いているね」とよく言われるが、スタッフは声を大にして言いたい。「確かに幸せです。でも、そんな幸せな場所で垣間見える闇こそ深く、ドス黒く見えるのです！」と。 今回は、アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が描く漫画『出会いを求める新米パパ』を紹介する。
■幸せな子ども服売り場に潜む「闇」
エピソードの当事者は、ゆき蔵さんの知人スタッフ。ある日、妻と子どもを連れて来店した男性客がいた。第一印象は、いたって普通の子煩悩なパパに見えたという。しかし、彼は予想外の行動に出る。
数日後、ひとりで再来店した彼は「お姉さんに渡したい物があって来ました」とスタッフに近づき、一通の手紙を渡して足早に去っていった。その手紙には、おぞましい内容が書かれていたのだ。
■「妻はもう女として見ていない」
本エピソードは、ゆき蔵さんが子ども服フロアで勤める知人から聞いた実話を基に、身バレ防止のアレンジを加えて再構成したものだ。 作中に登場する「妻はもう女として見ていないんで」という衝撃的なセリフについて、ゆき蔵さんは「これは本当に言われたと聞きました。本人に悪気がないのが怖すぎます」と語る。
また、こうした被害は珍しいことではないという。「販売員の愛想のよさに勘違いしてしまう方は珍しくありません。アパレル以外にも、保育士さんを口説くパパがいると聞いて絶望しました…」
子ども服フロアという一見幸せがあふれた場所にも、闇は潜んでいる。光がまぶしいほど、闇はよりドロドロと濃く見えるものなのかもしれない。ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」には、ほかにも接客業のリアルな裏側を描いたエピソードが満載だ。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
