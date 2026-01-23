【ホラー】「はーい、了解です」から始まる違和感…捨てたはずの人形“メリーさん”からの着信が、想像もしなかった恐怖の結末へ【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「メリーさんの電話」を紹介するとともに、著者から読者の方々へ向けたメッセージをお届けする。
都市伝説について作者の藤やすふみさんは、 「この世は嘘に満ち溢れています。学校の先生だって間違った情報を教えることもあります。でも、その嘘がおもしろいからこそ、都市伝説はやめられませんよね」と語る。
題材になっているのは、誰もが一度は聞いたことのある都市伝説「メリーさんの電話」。捨てられた人形が電話越しに現在地を告げ、少しずつ距離を詰めてくるという定番の怪談だ。ところが本作「メリーさんの電話」では、その“お約束”が軽やかに裏切られていく。
主人公・かごめのスマホに、ある日突然、公衆電話からの着信が入り 「あたしメリーさん。今、郵便局の近くにいるの」と伝えてくる。背筋が冷える場面のはずなのに、かごめはなぜかあっさり「はーい、了解です」と応答。すると再び電話が鳴り、「今度はタバコ屋さんの角」と、メリーさんは着実に距離を詰めてくるのだが…。
恐怖が積み上がっていく展開かと思いきや、物語は思わぬ方向へ。捨てられた恨みを晴らすはずだったメリーさん、そして鳴り響く“公衆電話”。読者の想像を軽やかに裏切る結末が待っている。
本作は、怖いのに、どこか笑えてしまう。ホラーの皮をかぶりながら、人の思い込みや“語られる怖さ”そのものを楽しませてくれる。王道の都市伝説が好きな人も、ちょっと変化球を求めている人も、ぜひ気軽に読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
