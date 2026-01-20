【双子座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周りの人を何とかしなくても良いです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達の変化にあまりついていけません。でも、関わりある人達には気を遣ってもらえることも多いようです。仕事や公の場では他の人達の小競り合いを目にしそうです。助けてあげるより距離をとっている方が良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の短所や足りていない所が気になってしまいます。そのため、あまり積極的には行動を取れないようですが、相手が困ったり弱ったりしたら助けてあげるでしょう。シングルの方は、欲深い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の理想をいつもよりわかりやすく訴えてきます。
｜時期｜
1月29日 楽になることがある ／ 1月30日 自分を守りたくなる
｜ラッキーアイテム｜
日本酒
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞