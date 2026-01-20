初音ミク×チロルチョコのコラボ！「チロルミク」発売を記念した「チロルミクフェア」が1月26日より日本百貨店で開催
「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(以下：日本百貨店)は、 初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン(通称：チロルミク)の発売を記念した「チロルミクフェア」を日本百貨店店頭で2026年1月26日(月)より開始する。
【画像】「チロルミク」描き下ろしイラスト
今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」とのさまざまなコラボ商品を発表。日本百貨店では「チロルミク」をイメージしたチョコミント味のお菓子や限定デザインのグッズ販売、一部店舗でのパネル展示などを予定。「チロルミク」のとびっきりキュートな世界感を楽しもう。
■「チロルミクフェア」開催概要
開催期間：2026年1月26日(月)〜3月9日(月)
開催店舗：日本百貨店しょくひんかん、日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが
※パネル設置は「日本百貨店しょくひんかん」のみ
■夢ノ内さん描き下ろしのキュートな「チロルミク」イラスト
今回のコラボを記念して、人気イラストレーターの夢ノ内さんがチロルチョコのミルク味をテーマに甘くとろけるような世界観でキュートな「チロルミク」のイラストを描き下ろし。この特別な描き下ろしイラストが、フェアを彩るキービジュアルとして登場。
■「チロルミクフェア」販売商品の紹介
■チョコミントマシュマロ(ミニカードケース付き)(1296円)
ふわふわ、もっちりとしたチョコミント風味のマシュマロで、甘さひかえめのチョコレートを包んだひと品。ミントの爽快感が際立ち、チロルミクがテーマとする甘くとろける世界観を口の中で楽しめる。さらに、夢ノ内さんのキュートなイラストを使用した限定デザインのミニカードケースが付属。
■ミクミクミルクスノーボール(ランダム缶バッジ付き)(1296円)
「チロルミク」の甘くキュートな世界を表現したミルク風味のスノーボール。生地には香ばしいアーモンドがたっぷりと練り込まれており、口の中でほろりと崩れる、さくほろ食感がやみつきに。特典には、描き下ろしイラストのランダム缶バッジ(全3種)が付属。お菓子もグッズもかわいさ満載のファン必携アイテムだ。
■店舗限定！コラボフードパッケージがカプセルトイになって登場
「チロルミクフェア」で販売される、キュートなコラボフード全4種のパッケージデザインが店舗限定カプセルトイで登場。「パッケージを捨てるのがもったいない！」というファン心理に応え、食べ終わったあとも今回のコラボデザインを手元に残しておけるのが最大の魅力だ。冷蔵庫やデスク周りを「チロルミク」で彩れる、コレクション性抜群のアイテムとなっている。
■「チロルミク」プロジェクトとは
チロルチョコと初音ミクの夢のコラボ開催。今回は人気イラストレーター夢ノ内さんが、ミルク味をテーマにした初音ミクのイラストを描き下ろし。今回のコラボを記念して、各企業が「チロルミク」のさまざまなコラボ商品をお届け。2026年1月26日(月)からは、チロルチョコ株式会社が限定フレーバーの「チロルチョコ＜みっくみくみるくミント＞」の発売がスタート。同日から、株式会社日本百貨店が日本百貨店3店舗(大宮・秋葉原・横浜)で食品や雑貨など全8アイテムを展開するチロルミクフェアを開催する。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
今回の企画は、幅広い世代に愛される「チロルチョコ」と世界的な人気を誇る「初音ミク」のコラボレーション「チロルミク」の発売を記念した期間限定フェアです。日本百貨店では「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、単なる商品の販売に留まらず、人気イラストレーター夢ノ内さんによる描き下ろしイラストの世界観を「食」と「雑貨」の両面から体験できる企画です。
ーー今回の企画のイチオシは？
目玉は、夢ノ内さんが描き下ろした特別なイラストを使用した全8アイテムのラインナップです。なかでもイチオシは、特典付きのコラボお菓子「チョコミントマシュマロ(ミニカードケース付き)」「ミクミクミルクスノーボール(全3種のランダム缶バッジ付き)」の2種です。また、店舗限定のカプセルトイ「フードパッケージマグネット」も注目のアイテムです。コラボお菓子のかわいいパッケージをそのまま保存したい、というファンの皆様の想いを形にしました。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
「チロルミク」の甘くとろけるような、とびっきりキュートな世界観をぎゅっと詰め込んだフェアです。日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)ではパネル展示も行いますので、ぜひお店ならではのワクワクを体験しに来てください！皆様のご来店をお待ちしております。
■株式会社日本百貨店について
「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップ。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業との新しい取り組みも積極的に行っている。
