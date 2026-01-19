雲のようにやわらかく、身体にそっと寄り添うプレミアムフィットチェア【モグ】のクッションがAmazonに登場中‼
形を変えてぴたりとフィット。上質な肌触りでくつろぎを深める一台【モグ】のクッションがAmazonに登場!
モグのクッションは、微細なパウダービーズと伸縮性の高い生地を組み合わせ、身体に心地よくフィットするコンパクトチェアだ。カバーにはやわらかさと肌触りにこだわったプレミアムシリーズを採用し、従来のフィットチェアよりもさらに気持ちよい座り心地を実現している。落ち着いた杢調カラーが空間に自然に馴染み、見た目にも美しい仕上がりだ。
チェアとして使えば、ふんわりと身体に寄り添うフィット感が心地よく、独自の縫製技術によるなめらかな肌触りがリラックス時間をより快適にしてくれる。床でごろんとくつろぐときには上半身を支えるクッションとして活躍し、ソファのコーナーに置けば頭から背中までやさしく支えるバックレストとしても使える。
プレミアムシリーズの生地は、繊維の太さや編み方にまでこだわり、これまで以上にやわらかく、なめらかな触感を実現した。肉厚な生地に細かな起毛を施すことで、モチっとした弾力と高い耐久性を両立し、身体を包み込むようなフィット感を生み出している。独自の染色方法と縫製技術によって表現された杢調のシックなカラーは、眺めているだけでも心が落ち着くような美しさだ。
どんな姿勢にも寄り添い、日常のくつろぎをワンランク上の心地よさへ導く、プレミアムなフィットチェアとなっている。
