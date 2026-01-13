寒い日でも、スヌーピーときょうだいたちがいれば心はぽかぽか。そんなあったかい気持ちになれるPEANUTS(ピーナッツ)の新作グッズが、2026年1月17日(土)よりスヌーピータウンショップにて発売される。

【スヌーピータウンショップオリジナル】ブラザーフェア2026「snowy day」シリーズ


新作のテーマは「snowy day」。雪の日にきょうだいたちが連れ立っておでかけする、ほっこりかわいい姿が描かれている。主役のスヌーピーに加え、赤いリボンがトレードマークの「ベル」、もふもふヘアーの「アンディ」、まだら模様がチャームポイント「マーブルス」、おひげがおしゃれな「スパイク」、ぷっくり体型がキュートな「オラフ」が、それぞれニット帽やマフラー、ダウンジャケットで防寒バッチリに決めた姿がなんとも愛らしい。ここでは全アイテムを紹介しよう。

■バッグにつけて一緒におでかけ！ダブルマスコット

「カラビナ付きダブルマスコット(スヌーピー＆マーブルス)」(3080円)


まずチェックしたいのは、スヌーピータウンショップでも大人気の「カラビナ付きダブルマスコット」(3080円)。それぞれスヌーピー＆マーブルス、オラフ＆アンディのコンビが2体セットになっており、カラビナでバッグにつければ、いつでもきょうだいたちと一緒におでかけできる。

「カラビナ付きダブルマスコット(オラフ＆アンディ)」(3080円)


■冬のティータイムやごはんが楽しくなるテーブルウェア

「コンパクトボウル」(1870円)


今回のシリーズでは、テーブルウェアも充実。きょうだいたちがぐるりと描かれた「コンパクトボウル」(1870円)と「マグカップ」(1870円)は、寒い日のティータイムにぴったり。きょうだい全員がお皿のふちにずらりと並んだ「カレー皿＆先割れスプーンセット」(2860円)は、食卓が一気に華やぎそう。いずれも電子レンジ・食洗機対応(スプーンの電子レンジは不可)で、デイリー使いしやすいのもうれしいところ。

「マグカップ」(1870円)


「カレー皿＆先割れスプーンセット」(2860円)


■冬のおでかけに大活躍！バッグ＆ポーチ

「巾着トート」(2640円)


お出かけグッズも見逃せない。きょうだいたちがお散歩する姿がプリントされた「巾着トート」(2640円)は、ミントグリーンの爽やかな色合いに雪の結晶が散りばめられたデザイン。表と裏で異なるイラストが楽しめる「巾着」(880円)は、ちょっとした小物の整理に便利。裏面にきょうだいたちが描かれた「スクエアポーチ」(2090円)は、コスメや充電器などの収納にも活躍してくれる。

「巾着」(880円)


「スクエアポーチ」(2090円)


■上質な今治タオルにスヌーピーの刺しゅう入り

「あまわた刺繍ミニタオル」(770円)


毎日使えるタオルもラインナップ。「あまわた刺繍ミニタオル」(770円)と「あまわた刺繍ウオッシュタオル」(880円)は、今治タオル認定の上質な肌触りが魅力。ニット帽をかぶったスヌーピーの刺しゅうがワンポイントで入っており、シンプルながらさりげないかわいさがたまらない。自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも喜ばれそうだ。

「あまわた刺繍ウオッシュタオル」(880円)


■オフィスや学校で使いたいステーショナリー

「クリアファイルA5仕切り」(385円)


オフィスや学校で活躍するステーショナリーもそろう。「クリアファイルA5仕切り」(385円)は、表と裏で異なるイラストが楽しめる仕様。「4層ブロックメモ」(440円)は、雪の日のおでかけシーンやベンチでくつろぐベルやマーブルスなど4種類の絵柄が入っている。「アートカード2枚セット」(330円)は飾ってもかわいいサイズ感で、デスク周りを癒やしの空間にしてくれそう。

「4層ブロックメモ」(440円)


「アートカード2枚セット」(330円)


■コレクター心をくすぐる雑貨たち

「ランダムマグネット」(440円・全7種)


ファンならコレクションしたいアイテムも登場。「ランダムマグネット」(440円・全7種)は、スヌーピー、ベル、アンディ、オラフ、スパイク、マーブルスの6種に加え、シークレット1種が存在。どんなデザインが出るかはお楽しみだ。きょうだい全員がチャームになった「6連キーチェーン」(2200円)や、スヌーピー・ウッドストック・オラフがセットになった「ステッカー3枚セット」(550円)も要チェック。

「6連キーチェーン」(2200円)


「ステッカー3枚セット」(550円)


■先着8000名に非売品のジッパーバッグをプレゼント！

購入特典のジッパーバッグセット(Sサイズ5枚＋Mサイズ5枚の計10枚)


なお、スヌーピータウンショップでPEANUTS商品を5500円以上購入した先着8000名に、非売品のジッパーバッグセット(Sサイズ5枚＋Mサイズ5枚の計10枚)をプレゼント！お菓子や小物の保存に使える実用的なアイテムだ。なくなり次第終了となるので、欲しい人は発売日に近くのスヌーピータウンショップを訪れよう。

■オンラインでも購入可能！

これらのアイテムは、全国のスヌーピータウンショップ店頭のほか、「おかいものSNOOPY」でも2026年1月19日(月)12時から販売予定。店舗が近くにない人はオンラインでゲットを。なお店頭では、発売初日にかぎり、各アイテム一会計につき2個まで(ランダムマグネットは14点まで)の購入制限があるので注意しよう。

寒い冬こそ、大好きなスヌーピーたちと一緒に過ごしたい…。そんなあったかい気持ちにさせてくれる「snowy day」シリーズ、ぜひチェックしてみて。

スヌーピータウンショップ オリジナル ブラザーフェア2026「snowy day」

発売日：2026年1月17日(土)

※おかいものSNOOPYは2026年1月19日(月)12時より発売

取り扱い店舗：全国のスヌーピータウンショップ31店舗、おかいものSNOOPY

※伊丹店は2026年1月31日閉店のため取り扱いなし

