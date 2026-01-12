水の広がり、想像以上。しっかり洗えて毎日安心、洗濯が頼れる存在に【アイリスオーヤマ】の洗濯機、Amazonでチェックできるよ
スプラウォッシュで汚れに強く。清潔も時短も叶える洗濯機【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの洗濯機は、従来品では1ヶ所だった放出口を3ヶ所に増やした「スプラウォッシュ」を採用し、洗浄力を大幅に向上させている。洗剤を含んだ水を広範囲に放出することで、衣類全体に洗浄液が素早く浸透し、汚れを効率よく引きはがす。毎日の洗濯でもしっかりとした洗い上がりを実感できる仕様だ。
洗濯コースは6種類を搭載し、普段着からおしゃれ着、毛布まで幅広く対応。衣類に合わせて最適なコースを選べるため、家庭での洗濯の幅が広がる。部屋干しモードではヒーターを使わず風乾燥を行い、水分をしっかり飛ばすことで部屋干し時間を短縮し、生乾きのニオイを抑える工夫も施されている。
便利な予約タイマーは、1時間単位で最大24時間後まで設定可能。起床時や帰宅時など、生活リズムに合わせて洗濯を終わらせることができ、忙しい日でも無理なく洗濯ができる。さらに、付属の「ふろ水ホース」を使えば、お風呂の残り湯を洗い・すすぎに利用でき、節水にもつながる。
付属品には給水ホースとふろ水ホースが揃っており、届いたその日からすぐに使える。洗浄力、使いやすさ、節水性、清潔性をバランスよく備えた、毎日の洗濯を快適にする一台となっている。
