お、これ履いたら世界変わるかも！ 軽さが歩きを変える。スマートに支えるスリムシルエット【ニューバランス】のスニーカー、Amazonでチェック！
柔らかい接地感と確かなホールド。毎日を軽快に進める【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、スリムなフォルムにステッチングとビッグNロゴが映える、洗練されたデザインが特徴のモデル。アイローとサドル部のNロゴを一体化したサポートパーツを採用し、シューレースを締めることで甲周りをしっかりとホールド。見た目のスマートさだけでなく、フィット感と安定性を両立した構造となっている。
ミッドソールには軽量性に優れたEVAを使用し、地面との接地感をダイレクトに感じられるグラウンドコンタクトタイプを採用。柔らかく自然な足裏感覚が得られ、歩行時の快適さを高めている。
200グラム以下という驚くほどの軽さも魅力で、長時間の使用でも疲れにくく、日常のあらゆるシーンで軽快な足取りをサポートする。
健康維持のための軽い運動から、普段履き、通勤、通学まで幅広く対応する汎用性の高さもポイント。スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備え、毎日の足元を軽やかに彩る一足となっている。
