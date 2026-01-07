¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡È½Ð¤Ê¤¤¡É¡ª¡×¼Â¤ÏÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡ÈNG¤Ê¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡É3¤Ä¡£Ä«¤ÎÄêÈÖ¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ê¤ó¤Æ
¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¿åÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÊØÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤â¤·¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÊØÄÌ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢ÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë3¤Ä¤Î¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤â¤È¤«¤éÊØÈë¤¬¤Á¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÐºö¤Þ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡ÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¸¼ÊÆ
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä ¡ß ¸¼ÊÆ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÆÃ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Á¡°Ý¤¬Æ±»þ¤ËÁý¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤âµ½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÂçÀÚ¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¿åÍÏÀ¤È¿å¤ËÍÏ¤±¤Ê¤¤ÉÔÍÏÀ¤ÎÂç¤¤¯2Ê¬Îà¤·¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¼ïÎà¤Ï¤è¤êºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤ÈÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
ÆîÍÎÍý¹©Âç³Ø¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¦Ç´À¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«
¡¦È¯¹ÚÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«
¡¦Î³»Ò¤¬Âç¤¤¤¤«¾®¤µ¤¤¤«
¡¦¿åÍÏÀ¤«ÉÔÍÏÀ¤«
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔÍÏÀ¤«¤Ä¡¢ÄãÇ´À¤«¤Ä¡¢ÄãÈ¯¹ÚÀ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Í¾·×¤ËÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¸¼ÊÆ¡Ä¡Ä°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤¬¤â¤È¤â¤ÈÆß¤¤¿Í¤ä¡¢¥³¥í¥³¥í¤·¤¿¹Å¤¤ÊØ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢µÍ¤Þ¤ê¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³
¡ÖÉÔÍÏÀ¤«¤Ä¡¢ÄãÇ´À¤«¤Ä¡¢ÄãÈ¯¹ÚÀ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡© Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ç¡¢ÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
1. ÊØ¤Î³ê¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë
¤½¤â¤½¤âÊØÈë¤¸¤ã¤Ê¤¤Ä²¤ÎÃæ¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë¿åÊ¬¤ÈÇ´À¤¬¤¢¤ëÃã¿§¤ÎÊõÀÐ¡ÊÊØ¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¡¢½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔÍÏÀ¤«¤ÄÄãÇ´À¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬°ìµ¤¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿åÊ¬¤ÈÇ´À¤¬¤Ê¤¤ÊØ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Å¤¤ÊØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2. ²¡¤·½Ð¤¹ÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡ÊÄãÈ¯¹ÚÀ¤Î±Æ¶Á¡Ë
¤Þ¤À³ê¤ê¤¬°¤¤¤À¤±¤Ê¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÄãÈ¯¹ÚÀ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊØ¤ò²¡¤·½Ð¤¹ÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÈ¯¹ÚÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä²¤ÎÃæ¤ÇÊØ¤ÏÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢È¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¡ÊÃ»º¿»éËÃ»À¡Ë¤¬¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÄãÈ¯¹ÚÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ð¤«¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤ò³èÀ²½¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉÔÍÏÀ¤«¤ÄÄãÇ´À¤«¤ÄÄãÈ¯¹ÚÀ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢³ê¤ê¤¬°¤¤ÊØ¤¬ºî¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤ë¡¢Ä²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¢¡ÊØÈë¤ò°²½¤µ¤»¤ë¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¤¯¤ë¤ß
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡ß¤¯¤ë¤ß¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£°ì¤ÄÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÄ²¤ÎÆ°¤¤¬¤â¤È¤«¤éÆß¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¡ÊÉÔÍÏÀ¡¢ÄãÇ´À¡¢ÄãÈ¯¹ÚÀ¡Ë¤¬Â¿¤¤¤«¤é
2. ¿åÊ¬¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤«¤é
1¤ÄÌÜ¤Ï¾å½Ò¤·¤¿¤Î¤Ç³ä°¦¤·¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊØÈë¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö1Æü¤Î¿åÊ¬ÎÌ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É°û¤ßÊª¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤ÏÊØÄÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
