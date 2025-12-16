「全身ふんわりいい香り」おまけにもっちり潤う「名香ブランドのボディオイル」

重要なのは「乾燥し始める前」

肌が乾いてからケアをし始めるのでは、肌の水分量を上げるのにも時間がかかる。ひと足早い時季からの事前準備で、乾燥が気になる季節を例年より健やかに。







人気香水ブランドのボディオイル

イルミネート ボディ オイル 150mL 16,280円／ジョーマローン ロンドン（ジョー マローン ロンドン お客様相談室） 今年誕生のケアシリーズ。保湿に優れた２種のオイルに、ジャスミンやネロリ、ホワイトフローラルが香る。







保湿もかなうスプレータイプの日焼け止め

アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー NA SPF50+・PA++++ 60g 1,958円（編集部調べ）／資生堂お客さま窓口 秋冬も必須の日焼け止め。背中やうなじなど忘れやすく、手が届きにくい場所にも塗りやすく、塗り直しにも向くスプレータイプ。植物由来成分配合の美肌エッセンスで保湿力も万全。ウォータープルーフでこすれにも強い。







続けることで肌がつるんと

ラブセント スクラブボディウォッシュ ホワイトシャツ リネンコットン 1,650円／LUVSCENT（SEVEN BEAUTY） 泡立つボディソープが、スクラブ特有のじゃりっと感を軽減。調香師が手がけるムスクベースの豊かな香り。







