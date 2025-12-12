年賀状の返信を「メールで」は失礼？ 意外と知らない年賀状のマナー【知っておきたい年末年始】
気がつけば、年賀状の準備を始める時期になりました。離れて暮らす親戚や友人、お世話になった上司などに、新年の挨拶を届けたい気持ちはあっても、年末の忙しさからつい後回しになってしまう人も多いのではないでしょうか。最近では「メールで済ませる」という人も増えていますが、年賀状とメール、それぞれをどう使い分けるのがよいのでしょう。「現代礼法研究所」主宰の岩下宣子先生に、新年の挨拶にまつわるマナーを教えてもらいました。
年賀状の代わりにメールで新年の挨拶をするのは、決して失礼ではありません。
むしろ今の時代、相手との関係性や生活スタイルに合わせて柔軟に選ぶのがいいと思います。
たとえば、仕事関係の方には丁寧な年賀状を送り、気心の知れた友人やママ友にはメールにするなど、相手も自分も気持ちよく新年が過ごせる方法を選ぶことが大切です。
「ただし、一斉送信で全員に同じ文面のメールを送ったり、 年賀はがきをいただいた相手への返事をメールで済ませたりするのは避けましょう」と岩下先生。
■年賀状を出すなら「元旦着」が理想
とはいえ、伝統的な年賀状には手書きならではの温かみがあります。
新年の挨拶やお祝いの言葉を伝えるのが年賀状の役割なので、確実に元旦に届けたいなら、12月25日の各ポスト最終集荷時間に間に合うように投函しましょう。
もし遅れてしまっても、松の内（1月7日）までに届けばマナー上はOKです。
それ以降になる場合は、通常郵便扱いとなって消印がついてしまうため、年賀ハガキを送るのは避けてください。
年賀状ではなく「寒中見舞い」として出しましょう。
最近は寒中見舞い専用のはがきもデザイン豊富なので、美しい絵柄のものに丁寧に挨拶をしたためれば、十分お祝いの気持ちを伝えられます。
ところで、毎年届く年賀状、なかなか捨てられずに溜まってしまう……という人も少なくありません。住所などを控えたあとの年賀状は処分しても問題ありませんが、「なんとなく申し訳ない」と感じる場合は、岩下先生がこんな方法を教えてくれました。
「年賀状の束を白い紙に包み、ゴミ袋のいちばん上に置いて、少量の塩やお酒をふりかけて清めるといいでしょう。 送ってくださった方への敬意を示せます」
いただいたものは、気持ちを込めて手放す――そんな心づかいも、礼儀のひとつかもしれませんね。
※ ※ ※
大切なのは、スタイルよりも気持ちです。相手のことを思いながら、気持ちを込めて書く新年の挨拶こそが、あなたにとって、また受け取る相手にとっても、心を温かくしてくれる大切な1通になるのではないでしょうか。
教えてくれたのは…
▶岩下宣子先生
「現代礼法研究所」主宰。NPOマナー教育サポート協会理事・相談役。30歳からマナーの勉強を始め、全日本作法会の故・内田宗輝氏、小笠原流・故小笠原清信氏のもとでマナーや作法を学ぶ。現在はマナーデザイナーとして、企業、学校、公共団体などで指導や研修、講演会を行う。『40歳までに知らないと恥をかく できる大人のマナー260』（中経の文庫）、『相手のことを思いやるちょっとした心くばり』（三笠書房）など著書多数。近著に『77歳の現役講師によるマナーの教科書 本当の幸せを手に入れるたったひとつのヒント』（主婦の友社）。
文＝高梨奈々