渋谷ロフトでキャンメイク40周年POPUP♡限定ノベルティもお楽しみ

2025年でブランド40周年を迎えるキャンメイクが、渋谷ロフトにてPOPUP STORE～final～を開催します♡先行発売商品や人気のアイシャドウ、パウダーなど定番アイテムが勢ぞろい。期間中は税込1,500円以上でミニチュアトイ、2,500円以上でサテン巾着ポーチ、さらにチェキ撮影など、限定の特典も充実。お買い物もイベントも楽しめる、年末年始にぴったりのPOPUPです♪

人気アイテムが勢ぞろい♪

会期は2025年12月13日(土)～12月26日(金)、渋谷ロフト2階美容・健康雑貨フロア特設会場にて開催。

先行発売商品やこの冬おすすめのアイシャドウ、定番パウダーまで、キャンメイクの人気アイテムが揃います。リーズナブルで高品質なコスメを、この機会にまとめてチェックできるチャンスです♡

お買上げ特典でさらに楽しむ

ミニチュアトイ

オリジナルサテン巾着ポーチ

オリジナルショッパー

POPUP STOREでは税込1,500円以上でカプセルトイ1回、2,500円以上でオリジナルサテン巾着ポーチをプレゼント♡

さらに商品1点以上購入でオリジナルショッパーも進呈。12/19(金)～12/21(日)限定で税込2,000円以上購入すると、オリジナルフレームのチェキ撮影（各日50名限定）も楽しめます。

いずれも数量限定で、なくなり次第終了です。

キャンメイク40周年の感謝を込めて

キャンメイクは1985年の誕生以来、「かわいい！に出会える」をコンセプトに、多くの方に気軽にメイクを楽しんでいただけるコスメを提供してきました。

今回のPOPUPは、日頃の感謝を込めた40周年記念企画の締めくくり。限定ノベルティや先行発売商品を手に入れて、年末年始に心ときめくメイクを楽しみましょう♡

渋谷ロフトで限定体験♡キャンメイクPOPUP



キャンメイク40周年を記念した渋谷ロフトPOPUP STORE～final～では、楽しい企画も盛りだくさん♡

先行発売商品や冬のおすすめアイテムが揃い、税込1,500円以上でカプセルトイ、2,500円以上でサテン巾着ポーチ、さらに限定チェキ撮影など。

12/26(金)までの期間限定イベントです。お気に入りコスメをゲットして、かわいい気分で年末年始を彩りましょう♪