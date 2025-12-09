ユーハイムから、人気の「ポケモン」デザインのバレンタイン限定お菓子が2026年も登場！

【全写真】どれ買うか迷う〜！ポケモンコラボ商品ラインナップの画像

ピカチュウやイーブイに加え、最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』からチコリータ、ポカブ、ワニノコなども新たに加わった全11種類のポケモンたちがパッケージを彩ります。

ラインナップは、全9アイテム。新商品のミルフィーユも登場します。

ユーハイムのオンラインショップでは12月22日(月)より先行予約を開始。

店舗では1月上旬から順次販売されます。

気になる人は、ぜひ早めのチェックを♪

●商品ラインナップ

・ミルフィーユ（9個入）価格：1,944円（税込）

・ミルフィーユ（5個入）価格：864円（税込）※個包装デザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類で、ジャンドゥーヤとベリーミックスでポケモンのポーズが異なります（ランダム封入）

・ビスケットアソート（110g入）価格：2,160円（税込）

・モンスターボールバウム（3個入）価格：1,944円（税込）

・ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）価格：648円（税込）

・バウムシュピッツ（4個入）価格：864円（税込）※内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類（ランダム封入）

・スティックバウム（6個入）価格：1,512円（税込）※個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）

・スティックバウム（4個入）価格：972円（税込）※個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）

・クッキー（チョコ）価格：1,296円（税込）※個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類（ランダム封入）

●販売情報

予約開始日：12月22日(月)12:00〜（オンラインショップ）

店舗販売：1月上旬より順次

※オンライン先行予約は特設サイトより受付。オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにて告知。一部商品の取扱いが無い店舗もあり。商品は品切れ次第、終了。