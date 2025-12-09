【即買い】ユーハイムの「ポケモンデザインの激かわお菓子」が神クオリティ♪ 充実ラインナップを紹介
ユーハイムから、人気の「ポケモン」デザインのバレンタイン限定お菓子が2026年も登場！
ピカチュウやイーブイに加え、最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』からチコリータ、ポカブ、ワニノコなども新たに加わった全11種類のポケモンたちがパッケージを彩ります。
ラインナップは、全9アイテム。新商品のミルフィーユも登場します。
ユーハイムのオンラインショップでは12月22日(月)より先行予約を開始。
店舗では1月上旬から順次販売されます。
気になる人は、ぜひ早めのチェックを♪
●商品ラインナップ
・ミルフィーユ（9個入）価格：1,944円（税込）
・ミルフィーユ（5個入）価格：864円（税込）※個包装デザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類で、ジャンドゥーヤとベリーミックスでポケモンのポーズが異なります（ランダム封入）
・ビスケットアソート（110g入）価格：2,160円（税込）
・モンスターボールバウム（3個入）価格：1,944円（税込）
・ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）価格：648円（税込）
・バウムシュピッツ（4個入）価格：864円（税込）※内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類（ランダム封入）
・スティックバウム（6個入）価格：1,512円（税込）※個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）
・スティックバウム（4個入）価格：972円（税込）※個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）
・クッキー（チョコ）価格：1,296円（税込）※個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類（ランダム封入）
●販売情報
予約開始日：12月22日(月)12:00〜（オンラインショップ）
店舗販売：1月上旬より順次
※オンライン先行予約は特設サイトより受付。オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにて告知。一部商品の取扱いが無い店舗もあり。商品は品切れ次第、終了。