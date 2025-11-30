ルイ·ヴィトンの最新シューズが登場♡2026クルーズで魅せる新名品

ルイ·ヴィトンの2026クルーズ·コレクションから、足元を気高く彩る新作シューズが登場しました。ショーで印象的だった中世の鎧のテーマをまとい、レザーの質感やメタリックの輝きを繊細に融合。軽やかなバレエシューズから存在感あるハイブーツまで、装いをクラスアップさせる3モデルが揃いました。上質素材が叶える洗練のデザインは、秋冬のスタイリングにもぴったりです♪

ラムレザーが優美な「ロミーバレリーナ」

「ロミー バレリーナ」（180,400円）は、しなやかなラムレザーにシルバーカラーのアイレットを配した、鎧を思わせる気品漂う一足。

丸みのあるラウンドトウと細身のストラップがフェミニンさを引き立て、LVツイストアクセサリーが足元に華やぎを添えます。

アウトソールには上質なレザーを採用し、ヒール高は1cm。軽やかで柔らかな履き心地ながら、存在感とエレガンスを兼ね備えたデザインです。

メタリックが煌めく「スパイクバレリーナ」

「スパイク バレリーナ」（188,100円）は、スエードカーフレザーとメタリックカーフレザーのコントラストが美しいモデル。

メタリックレザーのストラップが官能的に足元を包み込み、歩くたびに繊細な輝きを放ちます。

さりげなく施された2本のモノグラム·キャンバスのストリップが、ルイ·ヴィトンらしい上質感をプラス。ヒールは1cmで、デイリーにも特別な日にも馴染む洗練されたデザインです。

存在感を生む「アヴァロンハイブーツ」

「アヴァロン ハイブーツ」（366,300円）は、スクエアトウとブロックヒールが印象的なコレクションの象徴的モデル。

しなやかなグレインカーフレザーを用い、チューブラー製法による立体的なフォルムが特徴です。

プルオン仕様で、バックにはモノグラム·キャンバスのループ状トリミングを配置。5.5cmヒールがスタイルアップを叶えつつ、モードな存在感を放ちます。秋冬コーデの主役になる一足です。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

まとめ

素材の上質さとディテールの美しさが際立つ今回の3モデルは、どれもコレクションの世界観を象徴する魅力的な仕上がり。

中世の鎧を思わせる力強さとフェミニンさが心地よく調和し、装いに唯一無二の存在感を与えてくれます。

季節のスタイルを更新したい人や、新しい名品シューズを探している人におすすめ。税込価格表記で安心して選べるのも嬉しいポイントです♡