白・ベージュのワンピース「ゆるみすぎずキレイに整う」これからの着方
黒並みに使えて真逆の性質を持つ、白とベージュのワンピースのコーディネートを再構成。やさしげにキレイという色みゆえのメリットを生かしながら、膨張感やリラックス感などの気になる点をカバー。前着たワンピースがまた生きる、今仕様の着方や組み合わせ方のテクニック。
【1】WHITE ONE-PIECE
ずるぶかは色みに差をつけて
丈も長くて身ごろも広いスエットをワンピに重ねただけのごくシンプルなワンツー。素材によって生まれる濃淡で、手を加えずして間のびをセーブ。
黒に近いリジッドデニムのGジャン
シルエットがゆるめなぶん、シルエットやディティールははキレイめに。デニム特有の重厚感が夏に活躍したキャミワンピースに欲しい重みをプラス。
【2】BEIGE ONE-PIECE
似た色を重ねて派手とは違うひねりを
上にカーデをはおって、すそからロングスカ―トをちらっと。トーンの近い色でそろえて、重ねたものがワンピになじむよう意識すれば、過ごしやすい持ち味のままリズムがつき、さりげない個性を上乗せできる。足元のレオパード柄がワントーンのメリハリ役に。
ニットをアイキャッチに利用
ノースリワンピの肌感をおさえるふかふかニット。そのボリュームがティアードのフレアシルエットと上手くつり合い、バランスが整った見た目に。ニットは編み目のはっきりとしたローゲージで選ぶと、ティアードの存在感に埋もれず主張。
