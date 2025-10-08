「ピンクをカッコよく着る方法」大人っぽくて甘すぎない「キレイなコーディネートのつくり方」

「大人のピンクの使い方」

もはや定番化してきたピンクは、パステルに限らず今季は鮮やかな色も挑戦しがいがある。モノトーンと合わせたり、ハンサムな形でとり込んだり。「甘い色ほど辛く・カッコよく着る」ことを意識すると、かわいさがちょうどよく落ち着いて照れずに装える。





「余白を生かして」自在にアレンジ

ピンクシャツ／エイトン（ATON AOYAMA） ブラウンチノパンツ／ディッキーズ 白ヘアバンド／アネモネ （サンポー クリエイト） フ ラットシューズ／PIPPICHIC（ベイジュ）





肌ざわりもなめらかなギザコットン素材のビッグシャツ。かわいらしい印象はそのまま、大人っぽさだけを加算する淡ピンクの光沢が、メンズアイテムで女性らしく見えるポイント。ブラウンのチノパンで、ピンクシャツに落ち着きを加味。







ハメは「色ではずす」

ピンクテーパードパンツ／MANGO 黒タンクトップ／サクラ（インターリブ） 黒バッグ／アレスタジオ（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） 黒リボンミュール／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）





コンサバなムードで穿ける細身のテーパードシルエット。正統派な見た目に頼れば、ミルキーピンクという目新しいセレクトも容易く手にとれる。リネン混のかさっとした風合いのおかげで、発色のいいカラーもやわらかく親しみやすいバランスに。







レザーが着やすくなる「薄づきピンク」

ピンクフェイクレザージャケット／AMERI VINTAGE 黒マキシワンピース／takes.（Shinzone ルミネ新宿店） ゴールドイヤリング／アビステ 黒ボストンバッグ／ザ・パース（プレインピープル青山） 黒ローファー／A de Vivre





「まじめすぎる」「無骨すぎる」といった、レザー素材やテーラードジャケットの緊張感を中和させる、やさしいサーモンピンク。いろんな服と合わせやすいマイルドな色みに加え、クールな印象を保てるカドのあるフォルム。ボタンまで同色でそろえることで、カラーアイテムであってもシンプルな表情がくずれない。







