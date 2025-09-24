ユニセックスで楽しめる【フルーツオブザルーム】ルームウェア、豊富なカラー展開と優しい肌触りが魅力の上下セットがAmazonで販売中！
リラックスタイムを快適にする一着、軽やかパイル素材で心地よい【フルーツオブザルーム】セットアップがAmazonで販売中！
リラックスタイムも、おしゃれに快適に。アメリカ発の老舗ブランド FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム） のパイル素材のルームウェア上下セット。柔らかく軽やかな着心地、ポリエステル×レーヨン混紡のやさしい肌触り。まるでタオルのようなパイル地が汗をすばやく吸収し、春夏でもベタつかず快適。トップス＋パンツのセットアップなので、これ一着でリラックススタイルが完成。旅行や帰省などにもコンパクトに持ち運べて便利だ。
軽くて通気性の良いパイル素材を採用し、汗を素早く吸収。春夏でも快適に過ごせる肌触りの良いルームウェアに仕上げられている。
トップスとパンツの上下セットでスタイルが完成。旅行や帰省にも便利な持ち運びやすさを備えたセットアップとなっている。
ユニセックス対応で豊富なサイズとカラー展開。ペアでの使用やギフトアイテムとしてもおすすめできる汎用性の高い一着になっている。
柔らかなポリエステル×レーヨン混紡の生地を使用。タオルのような優しい肌触りが特徴で、リラックスタイムをより快適にしてくれる。
