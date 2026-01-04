ソファの下も部屋の角もしっかり掃除！薄型で高吸引力【ユーフィ】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コンパクトなのに吸引力バツグン！隅々まで綺麗になる!【ユーフィ】のロボット掃除機がAmazonに登場!
Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、シンプルを突き詰めた究極の一台。シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーション技術など人気の機能を搭載。薄型ボディで狭い空間にも入り込み、強力な吸引力と伸縮するサイドブラシで隅々まで効率的に掃除。毛絡み除去システムも備えメンテナンスの手間の軽減も可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
最大4000Paの強力な吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、今まで届きにくかった角のゴミやホコリもしっかりかき出し、吸い残しを防ぐ。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトな自動ゴミ収集ステーション搭載。ゴミ捨ての負担を軽減しつつ、独自の毛がらみ除去システムでブラシにからまった毛のからみも除去。
約7.2cmの薄型のボディで狭い空間にも入り込み、手の届きにくいところも隈なく清掃。またiPathレーザーナビゲーション技術により掃除に最適なルートを作成し、効率的に。
→【アイテム詳細を見る】
アプリで掃除をカスタマイズ。部屋に合わせて掃除モードの変更や掃除範囲の設定が可能。外出先からでも簡単に掃除を開始できる。
コンパクトなのに吸引力バツグン！隅々まで綺麗になる!【ユーフィ】のロボット掃除機がAmazonに登場!
Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、シンプルを突き詰めた究極の一台。シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーション技術など人気の機能を搭載。薄型ボディで狭い空間にも入り込み、強力な吸引力と伸縮するサイドブラシで隅々まで効率的に掃除。毛絡み除去システムも備えメンテナンスの手間の軽減も可能。
→【アイテム詳細を見る】
最大4000Paの強力な吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、今まで届きにくかった角のゴミやホコリもしっかりかき出し、吸い残しを防ぐ。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトな自動ゴミ収集ステーション搭載。ゴミ捨ての負担を軽減しつつ、独自の毛がらみ除去システムでブラシにからまった毛のからみも除去。
約7.2cmの薄型のボディで狭い空間にも入り込み、手の届きにくいところも隈なく清掃。またiPathレーザーナビゲーション技術により掃除に最適なルートを作成し、効率的に。
→【アイテム詳細を見る】
アプリで掃除をカスタマイズ。部屋に合わせて掃除モードの変更や掃除範囲の設定が可能。外出先からでも簡単に掃除を開始できる。