±ø¤ì¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ª¡ã¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡äÂÎ¤ÎÀö¤¤Êý¥¬¥¤¥É
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÂÎ¤òÀö¤¦¤È¤¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Ë¢¤Ï¡©OK & NGÎã
ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¤Î²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈé»éÁ£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÀá¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤¥·¥ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¤ËÂÎ¤ÎÀö¤¤Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô°Ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àö¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¡¢Á´¿È¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷ÌîÂ¼Í»ÒÀèÀ¸
ÌîÂ¼ÈéÉæ²Ê°å±¡±¡Ä¹¡£È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ¸³è½¬´·¤ä´Ä¶¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ÃúÇ«¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¿Þ²ò ¥¹¥¥ó¥±¥¢ Àµ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤éÈéÉæÉÂ¼£ÎÅ¤Ø¡Ù¡ÊÆî¹¾Æ²¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÂÎÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àö¤¦½ç¤Ï¾å¤«¤é²¼¡ª
¾å¤«¤é½ç¤ËÀö¤Ã¤ÆÎ®¤»¤Ð¡¢Àö¤¤½ª¤¨¤¿¾ì½ê¤¬±ø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤·¡£ÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤«¤éÈ±¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÎ®¤¹¤È¡¢ÇØÃæ¤Î¥Ë¥¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÀè¤ËÎ®¤·¤Æ¡ª
¼ª¤Î¸å¤í¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀö¤¦
´À¤äÈé»é¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢È±¤¬Ä¹¤¤¤ÈÄÌµ¤À¤â°¤¤¤¿¤á¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£È±¤òÀö¤¦¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢¤ò»È¤¤¡¢»ØÀè¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¡£
¶»¡¦¤ï¤¤ÏË¢¤Ç¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÀö¤¦
¶»¤ä¤ï¤¤Ï´ÀÁ£¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¡£¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£1¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤5¡Á6ÉÃ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Ë¢¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³ê¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤Æ¡£
´ØÀá¤Ï¿¤Ð¤·¤ÆÀö¤¦
¤Ò¤¶¤ä¤Ò¤¸¤Ê¤É´ØÀá¤ÎÆâÂ¦¤Ï¥·¥ï¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï±ø¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ë¢¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¡£
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÏÁ°¤«¤é¸å¤í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯
ç´¡Ê¤Á¤Ä¡Ë¤äæêÌç¤Þ¤ï¤ê¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¥½¡¼¥×¤Ç¡£Àö¤¦¤È¤¤Ï¡¢Ç¢Æ»¡¦ç´¤Î¼þ¤ê¤«¤é»Ï¤á¡¢ºÇ¸å¤ËæêÌç¤ò¡£Î®¤¹¤È¤¤â¡¢Á°¤«¤é¸å¤í¤Ë¡£¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥½¡¼¥×¤äÊÝ¼¾ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
Â¤Î»Ø¤Î´Ö¤Ï1¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë
ÂÀè¤Ï¥à¥ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä»¨¶Ý¤Î²¹¾²¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢»Ø¤Î´Ö¡£ÂÀèÁ´ÂÎ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀö¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ËÜ¤º¤Ä¹¤²¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÀö¤Ã¤Æ¡£
ÇØÃæ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¦
ÇØÃæ¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Èé»é¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¡£ÍýÁÛ¤Ï¼ê¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡£ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¿¤ÀÌ¡Á³¤ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ö¥é¥·¤Ç¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¤ÎÀö¤¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ü¥Ç¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÊÌÉÜËã°á¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿µÚÀî°¦»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹