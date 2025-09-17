「近くで見てもキレイな肌」 人気ヘアメイクも絶賛する「まるで素肌」ファンデ





「みずみずしく軽やか」な旬のクッションファンデ新作

人気ヘアメイクでありコスメにも詳しい岡田知子さんのお勧めのクッションファンデ新作をご紹介。



「ベースアイテムは質感から探すといいと思います。フレッシュで華やかに見せたいならツヤ系のファンデーションを、落ち着きがあって洗練された印象をめざしたいならフォギーな質感を。さらに、大人のナチュラルメイクでは、チークのとらえ方も変わってきます。血色感になりすまし、かわいいイメージとは一線を画すコーラルピンクが活躍。今までより広く薄く塗ることを心がければ、「すこやかで行き届いた肌印象」がかないます（岡田さん）





岡田知子さん（ヘアメイク）

その人自身の芯を引き出しながら、色っぽく、洗練されたバランスにまとめ上げるメイクが支持される。さまざまな媒体で活躍するほか、俳優からの指名も絶えない人気ヘアメイク。







NARS

「なめらかな肌で聡明な印象へ」

NARS ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション 03790 SPF42・PA++ 8,580円（セット価格）／NARS JAPAN



「美容液仕立てのテクスチャーは、つけた瞬間からなめらかで柔らか。素肌感とカバー力の両立は、まさに今のベースメイクに求められる理想形。SPF42・PA++の高いUVカット力もあり、日中の肌をしっかり守ってくれるのも嬉しいポイント。特に好きなのは、肌のくすみや色ムラをふんわりと飛ばしながら、内側から発光しているようなツヤ感を出せるところ。近くで見ても綺麗だなと思わせる肌に仕上がります」（岡田さん）







人気ヘアメイク・美容のプロたちに選ばれている名品

≫【全17のファンデ一覧へ】 「ファンデはこれがいちばん」 選ばれている納得の理由