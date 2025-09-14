Green Parks×ディズニーヴィランズ♡秋の主役級ハロウィンコーデが登場
秋の訪れとともに、ファッションも少し冒険したくなる季節。セレクトショップ「Green Parks」から、ディズニー作品の悪役たちを主役にした『ディズニーヴィランズ』コレクションが9月16日（火）より発売されます。アースラやクルエラなど人気キャラクターをモチーフにしたニットやスウェットは、遊び心あふれるデザイン。ハロウィンイベントや日常のおしゃれにぴったりのラインアップです。
アースラやクルエラをデザインした個性派ニット
VILLAINS/アースラジャガードニットプルオーバー
コレクションの注目は『リトル・マーメイド』のアースラを大胆にあしらったジャガードニット（税込5,990円）。袖部分には彼女と手下のウツボをパッチワークでデザインし、ダークな魅力を放ちます。
カラー：Purple
VILLAINS/アシンメトリーニットカーディガン
さらに、カーディガン（税込5,990円）には『ふしぎの国のアリス』のハートの女王と『101匹わんちゃん』のクルエラを採用。
象徴的なハートやダルメシアン柄がさりげなく取り入れられ、秋のコーデを華やかに彩ります。
カラー：White/Red
スカーやルシファーのダークな魅力をプラス
VILLAINS/スカーダメージラグラン配色ニット
『ライオンキング』のスカーをイメージしたダメージラグラン配色ニット（税込6,990円）は、ブラウン基調で秋らしい印象。邪悪な表情と黒いたてがみのワッペンがポイントです。
カラー：Brown
VILLAINS/レースドッキングプリントスウェット
VILLAINS/レースドッキングプリントスウェット（税込5,990円）は、3人のヴィランズがダークにプリントされていて、ハロウィンにぴったりな1枚。
カラー：White/Purple/Black
VILLAINS/ピグメントプリント長袖Tシャツ
VILLAINS/ピグメントプリント長袖Tシャツ（税込4,990円）では、2人のヴィランズがプリントされていて、これから何が起こるのかドキドキしてしまう1枚。
普段使いしやすい長袖Tシャツですね。
カラー：Purple/Yellow
Lucifer/ルシファー英字ロゴスウェット
また、『シンデレラ』に登場する猫・ルシファーのスウェット（税込4,990円）も展開。グレーミックスの落ち着いたカラーに、むすっとした表情のプリントが遊び心を添えています。
発売は9月16日から♡ECでは18日より
『ディズニーヴィランズ』アイテムは全国のGreen Parks店舗で9月16日（火）より順次発売。自社ECサイト「STRIPE CLUB」では9月18日（木）12時からスタートします。
店舗ではfuuwa、topic、saraの各ブランドでも展開予定。数量限定のため、ハロウィンに合わせてゲットしたい方は早めのチェックがおすすめです♪
ハロウィンにぴったりの遊び心あふれる一着
ダークな世界観と大人可愛さを兼ね備えたGreen Parksの『ディズニーヴィランズ』コレクション。
税込4,990円から6,990円まで揃うラインアップは、どれも個性豊かで秋コーデの主役になること間違いなしです。
ルシファーのスウェットやスカーのニットなど、日常にも取り入れやすいデザインも魅力。ハロウィンのお出かけに彩りを添える特別な一着を、ぜひ手に取って楽しんでみてください♡