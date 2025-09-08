この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「一瞬で肩凝りを楽にする方法！ 生理痛改善！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で手軽にできる肩こり解消法を紹介した。動画冒頭で片岡氏は、「今日は、肩こりを一瞬にして楽にする方法をお伝えしていきたいと思います」と意気込んだ。

今回必要なのはタオルとジップロックの2つだけ。片岡氏は「まずタオルを濡らしてしっかり絞り、それを1分から1分半ほど電子レンジで温め、ジップロックに入れて密封する」と手順を解説。「小豆の力とか売ってるんですけど、それよりもすごく温かさが長持ちする」と、1時間ほど温かさが持続することを強調した。

さらに片岡氏は「これは首の付け根に当てておくだけでOK。ストールやマフラー、手ぬぐいを巻いても良い」と実演し、「この状態で瞑想したり、深呼吸をすると体が緩んでより効果的。呼吸を利用してあげるのがポイント」と専門家ならではのアドバイスも披露。また、「お腹にのせると生理痛の予防や緩和にもおすすめです」と、多用途な活用法を勧めた。最後に片岡氏は「ぜひジップロックタオル、お試しください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。

ジップロックタオルで生理痛・腹痛のケアもおすすめ
