毛穴悩みにアプローチ♡ケアナボーテの新作ホットクレンジング！

美と健康を追求して140年、明色化粧品から毛穴専門スキンケア「ケアナボーテ」シリーズの新商品が登場♡2025年9月1日発売の『ケアナボーテ あつめの毛穴ホットクレンジング』（180g/1,430円税込）は、温感ジェルで毛穴をゆるめ、パパイン酵素が角栓を分解。さらに5種のビタミンC誘導体で毛穴を引き締め、摩擦レスでマツエクにも対応する、高機能クレンジングです。

スチーマー発想の温感ジェルで毛穴ゆるめ

「あつめの毛穴ホットクレンジング」は、肌にのせるとスチーマーのようにじんわり温まり、毛穴を柔らかくほぐします。

角栓の原因となるタンパク質を分解するパパイン酵素配合で、詰まりをしっかりオフ。ジェル剤形ながらオイル並みのクレンジング力を実現し、マスカラやアイライナーも落とせる安心感が魅力です♡

毛穴引き締め＆摩擦レスで肌に優しい

5種のビタミンC誘導体が毛穴をキュッと引き締め、なめらかな仕上がりへ導きます。

摩擦を軽減するジェル処方で、マツエク使用中の目元にも安心。美容液レベルの成分が肌に届くので、クレンジングしながら毛穴ケアまで同時に叶える“攻めのクレンジング”として注目です。

ヴィーガン認定＆クルエルティフリー

『ケアナボーテ あつめの毛穴ホットクレンジング』は、イギリスの「The Vegan Society」認証のヴィーガン処方。動物性原料不使用で、製造工程でも動物実験を行わないクルエルティフリーです。

肌にも環境にも優しく、毛穴ケアを楽しみながら美肌を目指せます。

毛穴悩みに♡温感クレンジングでなめらか肌



2025年9月1日発売、ケアナボーテ新作『あつめの毛穴ホットクレンジング』（180g/1,430円税込）は、温感ジェル・パパイン酵素・5種のビタミンC誘導体の3つのアプローチで、毛穴詰まりをオフしながら引き締め。

摩擦レス＆マツエクOKで、毎日のクレンジングを楽しみながら毛穴ケアが叶う一品です♡公式サイトでの購入も可能です。