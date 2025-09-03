アクセサリー感覚で「服を飾れるミニバッグ」定番服に足すだけでいい「コツのいらない」デザイン

究極シンプルなTシャツ姿は、「ひじから下」を飾るひと手間が完成度を高めるカギに。印象操作に有効な、手元のレシピをリストアップ！


「アクセの延長で」バッグを吟味

実用性を優先しがちなバッグを「コーディネートの一部」として再解釈し、見た目重視でセレクト。持ち方まで計算することで、手元のスタイリングの楽しみがまた広がる。



ALL黒に欲しいワンポイント
「天然石のようなブルーのさし色」

「全部黒」に隙を与えるコンパクトなカラーバッグ


ブルーミニバッグ（別注カラー）／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　黒Tシャツ／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）　ショートパンツ／Gap　ローファー／HARUTA　迫力のある黒につりあう、鮮やかなブルーを添えて息抜き。手先に抱え込むように持つと、発色のいい色も浮くことなくなじむ。



デニムに特別感を生む
「バングル風のゴールドの持ち手」

サスペンダーつきのラフなデニムにラウンドゴールドで色気をひとさじ


バッグ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）　Tシャツ／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス）　 デニムパンツ／ゲミニー（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）　サンダル／アンタイトル　バッグのボディはくたっとしたブラウンの編み地で、Tシャツ＋デニムをリゾート風に味つけ。



手首に巻きつけて
「ブレスレット的なチェーンづかい」

ヴィンテージライクな上下が白+メタルで洗練度アップ


バッグ／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN）　Tシャツ／THE DAY ON THE BEACH（ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店）　スカート／イレーヴ　シューズ 25,300円／モリーニ（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）　アクセを重ねるように、甲と手首にダブルで巻きつけ。



