アクセサリー感覚で「服を飾れるミニバッグ」定番服に足すだけでいい「コツのいらない」デザイン

究極シンプルなTシャツ姿は、「ひじから下」を飾るひと手間が完成度を高めるカギに。印象操作に有効な、手元のレシピをリストアップ！





「アクセの延長で」バッグを吟味

実用性を優先しがちなバッグを「コーディネートの一部」として再解釈し、見た目重視でセレクト。持ち方まで計算することで、手元のスタイリングの楽しみがまた広がる。







ALL黒に欲しいワンポイント

「天然石のようなブルーのさし色」

「全部黒」に隙を与えるコンパクトなカラーバッグ



ブルーミニバッグ（別注カラー）／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 黒Tシャツ／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿） ショートパンツ／Gap ローファー／HARUTA 迫力のある黒につりあう、鮮やかなブルーを添えて息抜き。手先に抱え込むように持つと、発色のいい色も浮くことなくなじむ。







デニムに特別感を生む

「バングル風のゴールドの持ち手」

サスペンダーつきのラフなデニムにラウンドゴールドで色気をひとさじ



バッグ／ZARA（ザラ カスタマーサービス） Tシャツ／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス） デニムパンツ／ゲミニー（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） サンダル／アンタイトル バッグのボディはくたっとしたブラウンの編み地で、Tシャツ＋デニムをリゾート風に味つけ。







手首に巻きつけて

「ブレスレット的なチェーンづかい」

ヴィンテージライクな上下が白+メタルで洗練度アップ



バッグ／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN） Tシャツ／THE DAY ON THE BEACH（ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店） スカート／イレーヴ シューズ 25,300円／モリーニ（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） アクセを重ねるように、甲と手首にダブルで巻きつけ。







(バッグのプライスなど詳細)

【全24アイテムの一覧】≫アクセサリー感覚で「服を飾れるミニバッグ」・いつもの黒バッグをかわいく着飾る「デコレーションのテクニック」



