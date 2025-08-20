「翌朝はベストな肌」美容のプロが続けている保湿習慣





「ひと晩で」コンディションが整う「寝る前保湿」



コスメ研究に余念のない、美容通たちが使い続けている「買ってソンなし」の保湿に長けたアイテムを選別。自身の実感として、即効性がありつつも、続けていると肌も変わってきたというプロたちが絶対の信頼をおくアイテムをご紹介します。







ひと晩で「シワを回復」

do organic クリームマスク 6,600円



「朝起きたときの元気な肌に感動しています。お気に入りは夜のスキンケアの最後にたっぷり塗り、起床後にホットタオルでふきとる使い方。ほうれい線やシワが確実に薄く。肌にやさしいぶん、効果もゆるやかだろうと思っていたオーガニックコスメの底力を見せつけられました。何度リピートしたかわからないほど溺愛中」（宗万夏子さん・美容師）







ひと晩で「エステに行ったかのような肌に」

セラムマスク 5枚入り 9,900円／コスメアカデミア



「職業柄いろんなパックを試しますが、その中でも感動したのは上質な脂肪幹細胞エキスを凝縮した、コスメアカデミアのマスク。安くはないですが、エステに行ったかのように肌の調子が上がるので使い始めて以来、ずっと手放せないコスメのひとつ」（岡田知子さん・ヘアメイク）







ひと晩で「目元のくすみに効く」

a.o.e organic cosmetics アンダーアイマスク_エイジングケア 60pcs 7,480円／ビープル バイ コスメキッチン



「美容成分をジェルに閉じ込めた、目元専用パック。つけて寝るだけで翌朝にはハリが出ます」（mao itoさん・ヘアメイクアップアーティスト兼YEAUディレクター） メイクではカバーできない目元に、ハリを与えたり、乾燥によるくすみにうるおいをあたえ、あかるい印象に導くアイマスク。肌に密着するジェル素材で、朝まで目元にキープ。寝ながら目元のケアが可能な時短アイテム。







美肌の12人が使い続けている「保湿」に長けたコスメ

≫【全12アイテムの一覧へ】 だから肌の調子がいい「ひと晩で翌朝の肌コンディションが全然違う」名品