¡Ö¤¤Ã¤È¹ðÇò¤À¡×¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤!?¤â¤É¤«¤·¤¤Îø¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë!!¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÀ¥¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ö¹ðÇò¡×¤À¤è¤Ê¡©¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Èà½÷¤Ï°ì¸þ¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÆÉ¼Ô¤Þ¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁÇÅ¡ªÎø°¦¤Î¤â¤À¤â¤À¤Ë¶»¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤¨¤ë4¥³¥Þ³Ø±à¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢¼ãÎÓÌÌï(@sankakujougi)¤µ¤ó¤Î¡ÖÅÌÁ³¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¢£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÉÔ´ïÍÑ¤Ê¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÎø¤¬Âº¤¹¤®¤ë
¡Ö¡ØÅÌÁ³¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç¡¢½éÏ¢ºÜ¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ãÎÓ¤µ¤ó¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÉÁ¤±¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¤â¤Î¤ò¡Ä¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Îø°¦·²Áü·à4¥³¥Þ¤È¤¤¤¦·Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
ºîÃæ¤Ë¤ÏÌó20ÁÈ¤â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ö¥¥ã¥éÆ±»Î¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ó¤·¤¤ì¤ºÄü¤á¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Í¥¿ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª(¾Ð)¡×¤È¸ì¤ë¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤Î³ëÆ£¤äÀ®Ä¹¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÏÃ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤é¤·¤¯¡¢¡¡¡Ö¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²»³Ú¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿À©ºî²áÄø¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¹äÅÄ·¯¤È¾åº¬¤µ¤ó¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²¶¤¬°¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤è¤¯¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊª¸ì¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç´¶¿´¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
1ÏÃ´°·ë·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¡ÖÅÌÁ³¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¡£¤³¤½¤Ð¤æ¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¼ãÎÓÌÌï(@sankakujougi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£