40Âå¤Î¥á¥¤¥¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥¹¥á¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È3¤Ä
¡Ú¥±¡¼¥¹¡¡Û¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¡¼¥¯¤Î¿§¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤ÉÎý¤ê¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò¾¯ÎÌº®¤¼¤Æ¿§¤òÃ¸¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¿§¤ß¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥Á¡¼¥¯¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ìÃ¶È©¤ËÅÉ¤ê¡¢²«¤ß¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤éÀÄ¤ß´ó¤ê¤Î¥«¥é¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈ©¤Î¾å¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´û¤ËÅÉ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥¯¤¬»÷¹ç¤ï¤º½¤Àµ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç·Ú¤¯¥Á¡¼¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¾åµ¤ÎÊýË¡¤ÇÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹¢¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ä¥ä´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤
µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤ä¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ä¥ä´¶¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÆý±Õ¤ò¾¯ÎÌº®¤¼¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¤¬Çö¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÈ©¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤â±é½Ð¤Ç¤¡¢ÌýÊ¬¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ä¥ä´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆý±Õ¤ÎÁêÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤¦¤Þ¤¯º®¤¶¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÈ©¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ïº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò»È¤¤¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹£¡Û¥ê¥Ã¥×¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤
¥á¥¤¥¯¤¹¤ë½çÈÖ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹çºÇ¸å¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ë¤½¤Î¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¥ê¥Ã¥×¤òÍî¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î¤â¤Î¤òÅÉ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¿°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÅÉ¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤ä¥°¥í¥¹¤ò½Å¤Í¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£½Å¤Í¤ë¥ê¥Ã¥×¤ä¥°¥í¥¹¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ç»¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤ë¡¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¸¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¿§¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤³¤ÎÊýË¡¤Ç½Å¤Í¤Æ¤âOK¡£¤É¤³¤Ë¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£Ë»¤·¤¤Ä«¥á¥¤¥¯¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹²¤Æ¤ë¤È¤è¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼ºÇÔ¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ê¤é¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£