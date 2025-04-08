¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¡×ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥«¥Ö¤ëÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ö¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤¡×¥³¥¹¥á
¥«¥Ö¤êÎ¨¤¬¹â¤¤¡á¡ÖÌ¾ÉÊ¡×¤ÎË¡Â§
¸ý¥³¥ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥Ö¤ë¡×¥â¥Î¤³¤½¿®ÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤Ì¾ÉÊ¡£¾ï¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Î¤¢¤ëÀº±Ô¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤É¤¦¤³¤Ê¤·¤Æ¤âÉÊ¤¬¤¤¤¤
¥Ü¡¼¥à ¥¨¥µ¥ó¥·¥¨¥ë ¡Ò±¦¤«¤é¡Ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ñ¥é¥ó¡¢¥¹¥«¥ë¥×¥Æ¥£¥ó¥° ³Æ7,040±ß¡¿¥·¥ã¥Í¥ë¡¡¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤«¤¨¤á¤ÊÈ¯¿§¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤â¾åÉÊ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê¾®ß·¤µ¤ó¡Ë¡¡¡Ö¥µ¥Ã¤ÈÈ©¤Ë¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤À¤±¤È¡¢»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ±¤¤À¤±¤¬È©¤Ë¤Î¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤è¤±¤¤¤Ê¤¤é¤á¤´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÌÚÉôÌÀÈþ¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
¤¢¤¶¤È¤µ¤Î¤Ê¤¤¥°¥í¥¦´¶
¥Ô¥å¥¢ ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥Æ¥£¥ó¥° 5,610±ß¡¿¥í¡¼¥é ¥á¥ë¥·¥¨ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¡ÖÆ©¤±´¶¡¢·Ú¤µ¡¢È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡¢¥Ä¥ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÈ©¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Ä¥ä¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê²¬ÅÄÃÎ»Ò¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë¡¡¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¥Î¥ó¥·¥ê¥³¥ó¤Ç¤³¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌî¡¹¸ýÍ´»Ò¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸
¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥¶ ¥¸¥§¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¥¹¥Ý¥ó¥¸ ¥Ï¥¦¥¹·¿ £¶P 528±ß¡¿¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥¶¡¡¡Ö¥Ä¥äÈ©¤ËÆ³¤¯¥Ù¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï·²¤òÈ´¤¯¤¤áºÙ¤«¤µ¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤âÈ©¤«¤éÉâ¤«¤º¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¡£¥à¥é¤Î¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¤Á¤ã¤ê¤³¤µ¤ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ö¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤ÈÈ©¤¶¤ï¤ê¤Î¤¤¤¤¥×¥ë¥×¥ë¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ëÁ°¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤¤¡¢È©¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈ©¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¡¼¥¯¤Î¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤ë¤È¤¤Ë¤â¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¤µ¤é¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡ÊºûËÜ¶³Ê¿¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í33¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥á¤ò1¤Ä¤À¤±Áª¤Ö¤Ê¤é¡©¡×
¢ä¡ÚÁ´67¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙÇã¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÇÑÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¤¤ëÌ¾ÉÊ