ついに、2025年4月13日(日)から「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」が開催されます。まさに、今が旬の観光地・大阪に行くなら、近鉄特急「ひのとり」がオススメ! ラグジュアリーな空間で、 現地に着くまでのワクワク感を高めながらコスパよく移動時間を楽しめますよ。

ラグジュアリーな空間で、贅沢な移動時間を

“くつろぎのアップグレード”をコンセプトとする、近鉄特急「ひのとり」。車両はプレミアム車両とレギュラー車両の2タイプあります。

こちらはレギュラー車両。座席間隔は116cmと広く、全席バックシェルとコンセントを完備しているので、ゆったり快適に過ごせます。

そして、今回モデルの舟橋菜々さんと川村茉由さんが乗車が乗車したのは、両先頭車両のプレミアム車両♪ラグジュアリーな空間で、贅沢な移動時間を体験してきました。

乗って納得♪「ひのとり」快適ポイント7選

乗った瞬間に心ときめくラグジュアリーな空間もさることながら、充実のサービスで快適性も抜群のプレミアム車両。特に注目したい快適ポイントをご紹介します。

POINT 1:電動リクライニングの本革シート

プレミアムシートの座席の前後間隔は、なんとゆとりの130cm! 電動リクライニングや電動で伸縮するレッグレスト、シートヒーターも装備しています。足をゆったり伸ばしてリラックスできるから、とっても快適です♪

手元のリモコンひとつで簡単に操作できるのも嬉しいポイント。

POINT 2:バックシェル

「後ろの人が気になって思い切りリクライニングできない…」という経験はありませんか?

ひのとりなら、シートを最大限リクライニングさせた範囲まで覆う“バックシェル”を全席に採用しているから、そんな心配はいりません。後ろの席を気にせずリクライニングすることができます。

POINT 3:カップホルダー

肘掛けをスライドするとカップホルダーが。カフェスポットで購入したコーヒーを入れておくこともできます。

POINT 4:コンセント

各座席にコンセントを完備。スマホやタブレットなどの充電ができます。

POINT 5:大型テーブル

肘掛け内に収納されている大型テーブル。PC・タブレットの使用やお弁当を食べるときなどに便利です。

POINT 6:ヘッドレスト

好みの高さや角度に調整可能なヘッドレストで首を支えることができ、快適なくつろぎ時間をサポートしてくれます。

POINT 7:無料コインロッカー

車内には、大きい荷物がしまえて便利な無料のコインロッカーがあります。

交通系IC カードをかざして利用できて便利です。

私たちのお気に入りポイントはココ!

NANA’s VOICE

ベンチシートの大きな窓から楽しめる景色が最高です。緑もいっぱいで、子どもたちが喜びそう♪

MAYU’s VOICE

両先頭車両のデッキ部にあるカフェスポットで挽きたてコーヒーが買えるのは嬉しい!乗車前に買い忘れても安心です。

「大阪・関西万博入場チケット付き記念きっぷ」を数量限定で発売

大阪・関西万博入場チケット付き記念きっぷ(全線版)

「大阪・関西万博」に行くなら、近鉄全線のフリー乗車券と万博入場券(台紙付き)がセットになった、「大阪・関西万博入場チケット付き記念きっぷ(全線版)」はいかがですか? きっぷには、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクがデザインされています。万博の後は、フリー乗車券を使って大阪観光を楽しむことも。お得なきっぷは、現在も販売中!ぜひチェックしてみて。

大阪・関西万博入場チケット付き記念きっぷ

ワンランク上の移動時間で、大阪旅を満喫しよう!

移動時間でしっかりくつろいだら、大阪観光を満喫して思い出をたくさん作りたいですよね。そこで、現地に到着した2人も観光名所に訪れて、思う存分楽しみました。

『あべのハルカス』の展望台『ハルカス300』から眺める大阪・関西の街並みは圧巻。

不定期で「あべのべあ」も登場します。

大阪ならではの下町・新世界で『通天閣』をバックにパシャリ。

道頓堀のグリコサインは大阪観光に外せないフォトスポット。

天満市場に位置する『裏天満ちょうちん通り』では、様々な提灯に毎日お祭り気分が楽しめそう。

◆チケットレス特急券で乗車もラクラク◆

窓口や券売機に並ばずネットで購入可能。気軽に好みの席が選べるうえ、スマホ画面が特急券になるから駅での受け取りも不要です。

近鉄特急ひのとり

来場前に知って、120%楽しもう! 大阪・関西万博のココが見どころ

4月13日(日)~10月13日(祝・月)に開催される「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」。だんだんと注目度が高まり、その内容も明らかになってきました。来場前にチェックしておきたいパビリオンやイベント情報をご紹介します。

見どころ1:国内パビリオン

日本館

提供:経済産業省

「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、来場者自らが、地球という⼤きな循環の⼀部であることに気づく機会を提供。

ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier

©Cartier

女性たちの体験や視点を通じて、誰もが真に平等に生き尊敬し合い、能力を発揮できる世界をつくるきっかけを生み出すことを目指す。

大阪ヘルスケアパビリオン

提供:(公社)大阪パビリオン

テーマは「REBORN」。「いのち」や「健康」の観点から、2050年のミライのヘルスケアや都市生活を体験できるパビリオン。

関西パビリオン



提供:関西広域連合

「いのち輝く関西悠久の歴史と現在」をテーマに9府県による独自展示エリアを設け、関西各地の多彩な魅力を発信する。

見どころ2:海外パビリオン

スイス

©スイス連邦外務省 プレゼンス・スイス

「生命」、「地球」、「人間拡張」がテーマ。ハイジを探しながら、スイスのイノベーションの根幹を探ってみよう。

ドイツ

© German Pavilion / MIR LAVAfacts+fiction

パビリオン自体が循環型・持続可能な建築の出展作品。循環経済「サーキュラーエコノミー」を体感できる。

アメリカ

©Trahan Architects

テーマは「共に創出できることを想像しよう」。わび・さびから着想を得た三角形の木造建造物が印象的。

イタリア



©Commissioner General for Italy at Expo 2025 Osaka

「芸術は生命を再生する」をテーマに、最新技術と伝統が融合した最高級の“Made in Italy”をイベントや展示で披露。

オーストラリア

提供:Design by Buchan Holdings Pty Ltd,Render by FloorSlicer

没入型体験を通して、オーストラリアの最新技術・豊かな文化・ダイナミックな社会を体感できる。

マレーシア



©Kengo Kuma and Associates

「調和の未来を紡ぐ」というテーマを体現した竹のファサードが印象的。マレーシアの多様な文化と活気ある経済を展示する。

見どころ3:毎日開催の注目イベント

アオと夜の虹のパレード



協賛・画像提供:サントリーホールディングス株式会社、ダイキン工業株式会社

横幅約200m、奥行き約60mの水上の巨大な舞台空間で、水・空気・光・炎・映像・音楽が織りなすスペクタクルショー。

One World, One Planet.

提供:2025年日本国際博覧会協会

会場全体の音響や照明装置、プロジェクションマッピングなどが連動する壮大&壮観なショー。

万博サウナ「太陽のつぼみ」



©太陽のつぼみプロジェクトチーム

自然光を透過する「ETFEフィルム」膜材に覆われた未来型サウナ。期間中に約1万5千人が水着でサウナを楽しめる。

見どころ4:シグネチャープロジェクト

各界の最前線で活躍する8人のプロデューサーが主導するメインパビリオン。

テーマ/いのちを響き合わせる

「Better Co-Being」

プロデューサー/宮田 裕章



©SANAA

テーマ/いのちを拡げる

「いのちの未来」

プロデューサー/石黒 浩



© FUTURE OF LIFE / EXPO2025

テーマ/いのちを高める

「いのちの遊び場 クラゲ館」

プロデューサー/中島 さち子



ⓒKURAGE Project & Dai Nippon Printing Co.,Ltd. (DNP) All Rights Reserved

他にもたくさん!

● 「null ² 」落合 陽一

●「いのち動的平衡館」福岡 伸一

●「いのちめぐる冒険」河森 正治

●「EARTH MART」小山 薫堂

●「Dialogue Theater-いのちのあかし-」河瀬 直美

