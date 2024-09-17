¥À¥¤¥½¡¼¤Ç100±ß¤Ã¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¡ª¿Íµ¤¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á·ã»÷¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥³¥¹¥á
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§UGT¡¡¥Ý¥¢¥ì¥¹¥Ù¡¼¥¹¡¡01c
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§5g
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
ÌÓ·ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÉ¬¸«¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÌÓ·ê²¼ÃÏ¤¬Í¥½¨♡
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖU R GLAM¡Ê¥æ¡¼¥¢¡¼¥°¥é¥à¡Ë¡×¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ØUGT¡¡¥Ý¥¢¥ì¥¹¥Ù¡¼¥¹¡¡01c¡Ù¤Ï¡¢È©¤ÎÌÓ·ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¤Ç¡¢¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÀ¤Ã¤¿ÎÌ¤ò½Ð¤»¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¿¨¤ë¤È¥¸¥§¥ë¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ä¤Ð¤¹¤È¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£
ÌÓ·ê²¼ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¤·¤¿¥«¥¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥é¥á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÅÉ¤ë¤È¥Ñ¡¼¥ë´¶¤Ï¾Ã¤¨¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¤è¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º»È¤¤¿´ÃÏÎÉ¤·¡ý
ÌÓ·ê¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉ¡¼þ¤ê¤ä¡¢ËË¤ÎÊÕ¤ê¤ËÅÉ¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ´¶¤Ï¥»¥¶¥ó¥Ì¤ÎÌÓ·ê¥ì¥¹¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¾®É¡¤ËÅÉ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Âç¤¤¯±ú¤ó¤ÀÌÓ·ê¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ú¤ß¼«ÂÎ¤ÏÀõ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¹õ¤º¤ß¤âÇö¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢Æù´ã¤À¤È·ë¹½º¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÖ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËË¤Î¼þÊÕ¡£ÌÓ·ê¤Î±úÆÌ¤¬¥Þ¥·¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÅÉ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ÏÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢È©¤â¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡Ä¤³¤Î¥Ý¥¢¥ì¥¹¥Ù¡¼¥¹¡¢½¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£ÅÉ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áÉÒ¤ÊÊý¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Á¤é¤Ï5»þ´Ö·Ð²á¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢±ú¤ß¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥«¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬°Õ³°¡ª
¥â¥Á¤ÈÊø¤ìÊý¤¬ÎÉ¤¯¡¢Âì´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â±ø¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØUGT¡¡¥Ý¥¢¥ì¥¹¥Ù¡¼¥¹¡¡01c¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
100±ß¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¤ª¼êº¢¤ÊÌÓ·êÍÑ²¼ÃÏ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£