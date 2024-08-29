¹ó½ë¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ª´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¤µ¤ó¤Î¡Ö´ÊÃ±¥µ¥à¥²¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×¡×
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛËÜÍè¤Ï¹âÎï¤Ë¤ó¤¸¤ó»ÈÍÑ¡¢¤ª¼ê·Ú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿È¶á¤ÊÌîºÚ¤Ç¤Ò¤È¹©É×¡ª
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¹ó½ë¤Ç¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¹¡¼¥×¡Ö¥µ¥à¥²¥¿¥ó¡×¡£¤È¤êÆù¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ç¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Ö¥µ¥à¥²¥¿¥ó¡×¤ÏËÜÍè¤Þ¤ë¤É¤ê¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ê±©¸µ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥µ¥à¥²¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦
▷´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¤µ¤ó
´Ú¹ñ¡¦½çÅ·»Ô½Ð¿È¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄ´Íý»ÕÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Ú¿©Ä´Íýµ»Ç½»Î¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£Instagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÇÛ¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Î¡Ø´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ¤¬ºî¤ë ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¢£´ÊÃ±¥µ¥à¥²¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×
ÆüËÜ¤Ç½ëµ¤Ê§¤¤¤Ë¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¤È¤êÆù¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¥µ¥à¥²¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¤Þ¤ë¤É¤ê¤Î¤ª¤Ê¤«¤Ë¹âÎï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë¤´¤Ü¤¦¤ÇÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢¼ê±©¸µ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºàÎÁ¡¦2¡Á3¿ÍÊ¬¡Û
¤È¤ê¼ê±©¸µ...8ËÜ¡ÊÌó500g¡Ë
Íñ...2¸Ä
´³¤·¤·¤¤¤¿¤±...5Ëç¡ÊÌó25g¡Ë
¤´¤Ü¤¦¡ã5mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä...1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯...9ÊÒ¡ÊÌó60g¡Ë
Ä¹¤Í¤®¡ã5mmÉý¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä...5cm
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡ãÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡ä...200g
¢££Á
ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ...¾®¤µ¤¸1
ø±ö...¾®¤µ¤¸1/3
¢££Â¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø±ö¡¢¤´¤ÞÌý...³Æ¾®¤µ¤¸1/2
øÇò¤¤¤ê¤´¤Þ...¾®¤µ¤¸1/4
±ö¡¡¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿å1.8L¡¢´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¤òÆþ¤ì¤ÆÌó30Ê¬¤ª¤¤¤Æ¤â¤É¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤´¤Ü¤¦¤òßÖ¤á¤Æ¼Ñ¤ë
¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤·¤ÆÉ÷Ì£¤ò¶Å½Ì¡ª
Æé¤ËÌý¤Ï¤Ò¤«¤º¤Ë¤´¤Ü¤¦¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤ÇÌó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤ò¤â¤É¤·½Á¤´¤È²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó30Ê¬¼Ñ¤ë¡£
2¡¥¼ê±©¸µ¡¢¤´ÈÓ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë
ËÜÍè¤ÏÀ¸¤Î¤â¤ÁÊÆ¤À¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¤ÇÂåÍÑ¡ª¡¡¤´ÈÓ¤ÏÀö¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¤È¾Ç¤²¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡ª
¤´¤Ü¤¦¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¼ê±©¸µ¡¢¤´ÈÓ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤ÇÌó30Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡¥¶Ó»åÍñ¤òºî¤ë
ºÌ¤êÍÑ¤ÎÍñ¤ÏÇò¿È¤È²«¿È¤òÊÌ¡¹¤Ë¾Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¯
Íñ¤ÏÇò¿È¤È²«¿È¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±ö¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾¯¡¹¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Çò¿È¤ò¹¤²Æþ¤ì¤ë¡£É½ÌÌ¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¿¤éÍñ¤Î²¼¤ËºÚÈ¤1ËÜ¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤Ã¤È²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£²«¿È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¤¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
4¡¥»Å¾å¤²¤ë
2¤¬¼Ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¶Ì¤¸¤ã¤¯¤·¤Ç²¡¤·ÄÙ¤·¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£3¡¢¤Í¤®¡¢2¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤´¤Ü¤¦2¡Á3Ëç¤ò¤Î¤»¤ë¡£´ï¤Ë¼è¤ê¡¢ÊÌ¤Î´ï¤ËB¤òÆþ¤ì¤ÆÅº¤¨¡¢¹¥¤ß¤Ç²Ã¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬401kcal¡¿±öÊ¬3.0g)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡ÚÎÁÍý²È¥»¥ß¤µ¤ó¤è¤ê¡Û´ÊÃ±¥µ¥à¥²¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×¤Îºî¤êÊý¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤ë¤³¤È¡£¶ì¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¯¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¡¡»£±Æ¡¿Í¸¸ýµþ°ìÏº¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÑ Îè°¦¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA
Ê¸=ÆÁ±ÊÍÛ»Ò