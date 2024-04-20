¡Ú¥í¥Õ¥ÈK¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024SS¡Û´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤À¤±¤Î¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ªÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð
¡Ö¥í¥Õ¥ÈK¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024SS¡×ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
BANILA CO
¥Ð¥Ë¥é¥³ ¥«¥Ð¡¼¥ê¥·¥ã¥¹ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ãSPF38 PA++¡ä Á´2¿§ ³Æ2,970±ß(ÀÇ¹þ)
ËÜ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤â´°Çä¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ë¥é¥³¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î"¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó"¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Å·Á³Í³Íè¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥ê¥å¥Õ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥±¡¼¥¹¤â¥Ñ¥Õ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¡¢½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í
¡Ú¥«¥é¡¼Å¸³«¡Û
¡¦19 ¥é¥¤¥È
¡¦21 ¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜÅ¸³«¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¤È¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î2¿§¡£
È©¤Î±úÆÌ¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¹âÌ©Ãå¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÈ©¥È¡¼¥ó¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯åºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Êø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤â¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
ALL MY THINGS
¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¥È¥¥¡¼¥Á¡¼¥¯
Á´6¿§ ³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÈ©¤ä¿°¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¿åÊ¬Ëì¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤ÈÈ¯¿§¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤LINE¥Þ¥ó¥¬¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤Ç¡¢
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥å¥®¥ç¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤µ¤ì¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹
º¸¤«¤é
¡¦04 ¥í¡¼¥¸¡¼
¡¦05 ¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥é¥ë
¡¦06 ¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤Î3¿§¡ª
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
hersteller (¥Ï¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼)
¥Ë¥¢¥Ð¥¤ ¥ê¥Á¥ã¡¼¥¸¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
Á´7¿§ ³Æ1,518±ß(ÀÇ¹þ)
¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò97%¤âÇÛ¹ç¤·¤¿
È©¤ËÍ¥¤·¤¤¼«Á³ÇÉ¥«¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼18%¤Ë5¼ï¤Î¿¢ÊªÀ¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
´¥Áç¤·¤¿¿°¤Ë¤â¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¤â¹ç¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê7¼ïÎà¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢
´é¤Ë¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¡¼¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤â¡ý
¡Ú¥«¥é¡¼Å¸³«¡Û
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó
¡¦¥í¡¼¥¸¡¼
¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥³¡¼¥é¥ë
¡¦¥Õ¥¯¥·¥¢
¡¦¥ì¥Ã¥É¥ª¥ê¥¸¥ó
¡¦¥â¡¼¥Ö
¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥£
Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ó¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê·ì¿§¥«¥é¡¼¤Þ¤Ç
Á´7¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¢ö
ILSO (¥¤¥ë¥½)
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥Ð¥à¥½¥Õ¥È¥Ê¡¼
2,640±ß(ÀÇ¹þ)
É¡¡¢¤ª¤Ç¤³¡¢¤¢¤´¡¢ËË¤Ê¤É¤Î´è¸Ç¤ÊÌÓ·ê±ø¤ì¡¦Èé»é¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯Éâ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÓ·ê¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
"ÍÏ¤«¤·¤Æ¼è¤ê½ü¤¯"¤È¤¤¤¦¡¢´Ú¹ñ¤Ç1,000ËüËçÇä¤ì¤¿ILSO¤ÎÉ¡¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
Èé»é¤äÌÓ·ê±ø¤ì¤òÉâ¤«¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢²Ì¼Â¥¨¥¥¹/¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¹ÚÁÇ¡¢¤µ¤é¤ËÈ©¹Ó¤ìËÉ»ß(¢¨1)¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹(¢¨2)¡¦¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹(¢¨2)¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÌÓ·ê¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¹Ó¤ìËÉ»ß¤âÆ±»þ¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È
¢¨2¡¡À°È©À®Ê¬
¡úÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¹ç¤ï¤»»È¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼
1,210±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¤è¤ê¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÌÓ·ê¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¹ç¤ï¤»»È¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
´é¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹õ¤º¤ß(¢¨1)¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹È©(¢¨2)¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ê¤É¤Î±ø¤ì
*2 Àö¾ô¤Ë¤è¤êÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
¡¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÅÉÉÛÉô°Ì¤ò½½Ê¬¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ê¡¼¤ò½½Ê¬¤Ë¿»¤·¡¢Èé»é¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤¬¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ËÌó10~15Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
£ÌÊËÀ¤Þ¤¿¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÈé»é¤ò²¡¤·½Ð¤·¿å¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
Dr.G
¥É¥¯¥¿¡¼¥¸¡¼ A¥¯¥ê¥¢ Ä¶¶ËÇö ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥Á
30ËçÆþ 770±ß(ÀÇ¹þ)
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDr.G(¥É¥¯¥¿¡¼¥¸¡¼)¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥Á¡£
ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÀ®Ê¬¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤ä½ý¤¢¤È¡¢ÀÖ¤ß¤Ê¤É¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼(¢¨)¤·¤Ê¤¬¤éÈéÉæ¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì
ÆÃÄ¹¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥Á¤ÎÇö¤µ¡ª
0.16mm¤ÎÄ¶¶ËÇö¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈ©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
³°Éô»É·ã¤ä´¥Áç¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¡Ö¥í¥Õ¥ÈK¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024SS¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î20Æü(ÅÚ)¡Á5·î31Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¤ÇÀä»¿³«ºÅÃæ
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤âÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¥³¥¹¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¢¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ô¥í¥Õ¥ÈK¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024SS¡Õ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î20Æü(ÅÚ)¡Á5·î31Æü(¶â)
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¢¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢
¡úºÇ¿·¤Î½Ü¤Ê¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëInstagram¤Ë¤Æ¥í¥Õ¥È¤Î¥³¥¹¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³«Àß¡ª¥Õ¥©¥í¡¼¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§¥í¥Õ¥È¡ß¥³¥¹¥á¡Ê@loft_cosme¡Ë
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL¡§https://www.instagram.com/loft_cosme/