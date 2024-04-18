【USAGI ONLINE】低身長向けのアイテムを集めた期間限定ストアが、梅田にオープン♪

オンラインストア｢USAGI ONLINE(ウサギオンライン)｣は、SNIDELやFRAY I.Dなどが展開している155cm以下の低身長の方へ向けた00サイズのアイテムを集めた、ファッションを楽しむ小柄な女性のためのポップアップストア『Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE』を、2024年4月24日(水)より期間限定で阪神梅田本店にてオープンいたします。

阪神梅田にポップアップストアがオープン

阪神梅田本店にて、低身長の方へ向けたポップアップストア｢Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE(コウサギ バイ ウサギオンラインストア)｣がオープンします。

これを記念し、低身長向けのアパレルブランド『UNLÍENS(アンリアン)』プロデューサー･田中 亜希子さんと、USAGI ONLINEの低身長アンバサダーも務めた人気クリエイター･macotoさんの来店イベントを開催します。

Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE 概要

会場:阪神梅田本店 4F コミュニティスタジオ

期間:2024年4月24日(水)~4月30日(火)

営業時間:10:00~20:00/30日(火)最終日のみ 10:00~18:00

取扱ブランド:SNIDEL/FRAY I.D/LILY BROWN/Mila Owen/CELFORD/ACYM/Ame no chi Hare/UNLÍENS

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【USAGI ONLINE】ポップアップストアの内容

①田中 亜希子の来店イベント

ポップアップストアのオープンを記念し、身長145cm~155cmの低身長向けアパレルブランド｢UNLÍENS(アンリアン)｣のアイテムをご用意。プロデューサー･田中 亜希子さんの来店イベントも開催します。

※新作アイテムの先行受注販売を実施

※数量限定

来店イベントスケジュール:4月24日(水) 13:00~16:00

購入特典:UNLÍENSの商品をお買い上げで、田中 亜希子さんとの写真撮影会に参加が可能

※混雑状況により、入場規制する場合有

②macotoの来店イベント

ポップアップストアのオープンを記念し、大人気クリエイター･macotoさんの来店イベントを開催します。

来店イベントスケジュール:4月27日(土) 14:00~16:00

購入特典:ポップアップストアの商品をお買い上げで、macotoさんとの写真撮影会に参加が可能

※混雑状況により、入場規制する場合有

ポップアップストアの展開アイテム(一部)

USAGI ONLINEでしか手に入らない｢ACYM｣の00(XS)サイズアイテムをはじめ、｢Ame no chi Hare｣から低身長でも着られる新作アイテムなど豊富に展開します。

ACYM

商品名:【USAGI ONLINE限定XS(00)サイズ】Corset line denim dress

価格:19,800円(税込)

サイズ:XS(カラー:BLU/IND)

Ame no chi Hare

商品名:ビジュー付きボリューム雨よけスカート(Bliss)

価格:17,900円(税込)

サイズ:S(カラー:BLK)

低身長の方は必見のラインアップ

USAGI ONLINEのポップアップストア｢Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE｣について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

低身長の方に最適なサイズのアイテムを豊富に展開し、普段は手に入らないアイテムが実際にお手に取って見られるのが嬉しいですね。来店イベントも開催されるので、この機会を見逃さないでください。