¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð40Âå¤ÎÏ·¤±¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡ªÈý¡õ¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¼ã¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤ëÎ¢¥ï¥¶
¿§¤Ï¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÅý°ì´¶¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×
Èý¤È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¼ã¸«¤¨¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Ï·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¿§¤Ç¼ã¡¹¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¿§¹ç¤¤¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ËÅý°ì´¶¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Èý¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò°Õ¼±
40Âå¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
É½¾ð¤¬°Å¤¯¼ä¤·¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤Ç¯Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ò¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼ã¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»È¤ï¤º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤Î·Á¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢Èý¿¬¤Ë¤â¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤È¯¿§¤Î¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Äì¸«¤¨¤¹¤ë¤Û¤É°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ö¥Î¡¼¥º¡õ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×06 ¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê638±ß¡Ë¡£
¹âÈ¯¿§¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤»¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
º¸¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÈýÆ¬¡¢Ãæ±û¤Î¥Ô¥ó¥¯¤òÈýÃæ¡¢±¦¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÈý¿¬¤Ë»È¤¦¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ÆÈý¿¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥¡¼ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ ¥Þ¥¹¥«¥é¡×WN50¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê3,850±ß¡Ë¡£
¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÍ¶¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
ÈýÆ¬¤ÏµÕÌÓ¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Ä¤Ë»È¤Ã¤Æ1ËÜ¤º¤ÄÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈýÃæ¤ÏÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÂçÃÀ¤Ë¡¢¿¼¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¿¬1¡¿3¤ËON
¥Ô¥ó¥¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï´Å¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢Äñ¹³¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¸µ¤¬°Å¤¯¤¯¤¹¤ß¤ä¤¹¤¤Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª½õ¤±¥«¥é¡¼¡£
ÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¢±Æ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢RMK¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×05 ¥Ç¥£¥é¥¤¥È¥Õ¥ë¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê6,380±ß¡Ë¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡A¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜÆ¬2¡¿3¤ËÆþ¤ì¤ë
¢¡¡B¤òÆó½ÅÉý¤è¤ê¹¤¯ÂçÃÀ¤ËÆþ¤ì¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¿¬1¡¿3¤ËÆþ¤ì¤ë
£¡¡C¤òÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÆþ¤ì¤ë
¤¡¡D¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤ì¤ë
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¿¬1¡¿3¤ËÃæ´Ö¿§¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥À¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤é¤º·Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡£
¾åÉÊ¤Ê¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬³ð¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Èý¤ÈÌÜ¸µ¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡´¶¤ÎÉº¤¦É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥³¥¹¥á¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£