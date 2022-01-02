¡Ú¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Û¡ÈÀäÂÐÇã¤¤¡É¤Ê¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«!! Ä¶¤ªÆÀ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡õ¥°¥Ã¥º¤¿¤Ã¤×¤ê
¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô4,000±ßÊ¬¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¤¬¡¢3,000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤Î¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿È¤ò¤´¾Ò²ð¢ö
¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤Ç¤Ï2022Ç¯1·î2Æü(Æü)¤«¤é1·î5Æü(¿å) ¤Þ¤Ç¡¢¤ª¿©»ö·ô¤äÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó3,000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç²ñ·×ÀÇ¹þ5,000±ß¤´¤È¤Ë1Ëç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤¬4,000±ßÊ¬(1,000±ßÊ¬¡ß4Ëç)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆù¸ü¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¤ó¤°¥«¥ë¥ÓÌ£¡×1ÂÞ¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×2¸Ä¡¢¡Ö¥í¥´Æþ¤êÅÅ»Ò¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡×1¸Ä¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆùÊÁ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×1Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©»ö·ô¤Ï¡¢Ê¡ÂÞ¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¤Þ¤¿Ê¡ÂÞ¤ÏÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ¡ÂÞ¡¢¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«