¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¥æ¡¼¡Û¸«¤Ä¤±¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡ªÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¾×·â¤Î5000±ß¥ª¥Õ
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë»áÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬ÆÏ¤±¤ë¿Íµ¤¥é¥¤¥ó¡ÖUniqlo U¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¥æ¡¼¡Ë¡×¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤ÏÀÇÊÌ7990±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯4·î15Æü¸½ºß¡¢ÀÇ¹þ2990±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Çß±«¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦
¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤Î¥Ù¥ó¥¿¥¤¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡×¡£Ùû¿åÀ¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¾¯¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇß±«¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½Å»ÅÎ©¤Æ¤Ç·Ú¤¯±©¿¥¤ì¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÍ²¼¤²¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¹ØÆþÊó¹ð¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¨¤¤Æü¤ËËÜÅöÎÉ¤¤¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·Ú¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼Ãµ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¥é¥Ã¥¡¼¡×
¡Ö¹â¸«¤¨¤Ç¤á¤Á¤ã¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¾åÉÊ¤Ë¤â¥é¥Õ¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤½¤¦¡×
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥«¡¼¥¤Î3¿§¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Á´¥«¥é¡¼¡¦Á´¥µ¥¤¥ºÉÊÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£
15Æü¸½ºß¡¢¤Þ¤À¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡ÖÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞºß¸Ë¤Î¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê