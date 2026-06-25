ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回紹介するのは、セブン-イレブンから発売された「つるりん水ようかん」。食欲が湧かない暑い時期にぴったりな商品です！ 朝食にも夜のデザートにも食べたい「つるりん水ようかん」。ストックするのもおすすめ