組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！季節や流行りに関係なく、いつもそばにある黒。誰もが手にする色だからこそ、そのときどきに合わせて更新し続けている人は惹きつけられるものがある。ときにはデザイン性のあるものを選んで、ワンパターンになりがちな組み合わせに新しい風を吹かせてみて。【POINT】スムースな黒と、黒に限りなく近いダークブ