1話P1-1【漫画】本編を読む→妻の出産より不倫旅行？SNSでフォロワーから寄せられた不倫体験談を漫画にしているぽん子(ponko008)さん。なかでも、妻が初めての出産を控えるなか、夫が19歳のアルバイト女性と不倫する姿を描いた「妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路」が大きな反響を呼んでいる。本記事では同作から一部抜粋して紹介。夫の職場の従業員に「最近彼、忙しそうで。今日も急遽仕事で…」と話す妻が、「店にはい