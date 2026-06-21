「【ほん怖】長距離ドライブの謎…」【漫画を読む】おじさんが聞いたゾッとする体験談とは…!?夏の夜、誰もいない部屋でふと背筋が凍るような実話怪談に触れたくなる人は多いのではないだろうか。2026年6月現在、SNSやブログを中心に、仕事や子育てなどのエッセイ漫画を精力的に公開している漫画家・河野りぬ(@job_rinu)さん。そのなかでも「あまりに不可解でゾッとする」と読者を恐怖に陥れているのが、友人の身に起きた実体験を