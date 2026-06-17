スーパーのレジで嫌味【漫画】「楽ではない」の本編を読む外は息を呑むような炎天下、一歩店内に足を踏み入れれば心地よい冷気が迎えてくれる夏のスーパー。しかし、そこで働く従業員にとって、その環境は決して快適なものではない。人員がギリギリで休憩すらままならないなか、利用客から投げつけられた無神経な言葉に多くのサービス業従事者が激怒し、同時に深く共感しているのが、漫画家・狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ