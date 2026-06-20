世界で一番有名なペンギン「ピングー」と、サンリオの男のコグループ「はぴだんぶい」の初コラボが実現！2026年6月24日(水)からラフォーレ原宿で「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE -KAKIGORI PARTY-」が期間限定で開催される。テーマは夏の風物詩“かき氷”。コラボグッズの販売に加え、2階の「MILK MILK MILK!」では限定スイーツ＆ドリンクが登場する。【画像】ピングー×はぴだんぶいのコラボグッズを見る■ピングーとはぴだ