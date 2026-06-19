組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！つかず離れずなフォルムと適度なゆれで、華奢見えをかなえる絶妙な質感。スタイルをカバーしながら、ラクに穿いてもラフすぎない、気だるくキレイにはける1本をお届け。【POINT】白に限りなく近いマイルドなベージュのサテンパンツ。しなやかな素材で腰からすっと落ち、脚のラインをまっすぐキレイに。すそにむ