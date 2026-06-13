アイア株式会社が運営するファッションブランド「LILLIAN CARAT(リリアン カラット)」は、Dick Brunaのキャラクターをやわらかなパステルカラーで表現したスペシャルコレクション第2弾を、2026年6月1日より予約開始した。【画像】コラボアイテムをもっと見るLILLIAN CARATのDick Brunaコラボ第2弾が登場！ミッフィーに加え、仲間のボリスもフェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタ